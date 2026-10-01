El Gobierno porteño comenzó con los trabajos de transformación de un predio ferroviario de más de 9.700 m² en Villa Urquiza —donde funcionaban canchas de fútbol con concesión vencida— en un nuevo espacio verde público.

La obra, ubicada en el nodo de transporte entre la avenida Triunvirato, Roosevelt, las vías del tren Mitre y la estación de subte Rosas (Línea B), sumará 5.920 m² de superficie verde, incorporará veredas más anchas, iluminación LED y conexiones peatonales para beneficiar de forma directa a más de 50 mil vecinos.

El gobierno porteño trabaja en la mejora y ampliación de la red de instalaciones deportivas en los espacios verdes de todos los barrios, sumando en la actualidad más de 640 equipamientos activos.

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Antes del inicio de la obra, un sector del predio estaba ocupado por canchas de fútbol que funcionaban con la concesión vencida y que el ejecutivo comunal desalojó.

La transformación de este espacio se enmarca en una política sostenida del gobierno porteño para recuperar propiedades que estaban ocupadas de manera irregular. Desde el inicio de la gestión, ya fueron recuperadas más de 970 propiedades, entre ellas terrenos que pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo será el nuevo Parque Ferroviario Urquiza

El diseño del nuevo parque prioriza la incorporación de superficie verde. Incluye la plantación de nuevos árboles, al tiempo que preserva el arbolado existente en la zona. El proyecto apunta a generar continuidad con la ya existente Plaza Casal, del otro lado de la avenida Triunvirato, y conformar así un amplio corredor verde en el barrio.

Como parte de la intervención, se prevé la demolición de construcciones de hormigón que hoy permanecen en la esquina de Roosevelt y Triunvirato.

El parque incorporará espacios de encuentro pensados para actividades culturales y recreativas, nuevo mobiliario urbano y un sistema de drenaje urbano que permita asegurar la absorción del agua de lluvia. Además, se instalarán 38 nuevas farolas peatonales para garantizar una iluminación adecuada y reforzar las condiciones de seguridad.

El nuevo espacio verde quedará incorporado a la trama urbana del importante nodo de transporte de la zona, ya que se contemplan conexiones peatonales que lo vincularán con la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B y con la estación Villa Urquiza del ferrocarril Mitre. El diseño también integra el paso peatonal entre Triunvirato y Bucarelli.

Vale destacar que se preservará la identidad ferroviaria del lugar, con elementos estructurales vinculados a la historia del predio que se mantendrán e integrarán al diseño del parque.

"Queremos que cada vez más vecinos tengan espacios verdes de calidad cerca de sus casas. Con esta obra recuperamos un predio que estaba desaprovechado y lo ponemos a disposición del barrio, en un punto por donde pasan miles de personas todos los días", afirmó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público.

cp