Deporte, arte y ferias: la agenda de Buenos Aires para el fin de semana largo de octubre

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir el primer fin de semana largo de la primavera con una completa programación cultural, deportiva y gastronómica al aire libre. La agenda comercial y cultural se desplegará a lo largo de tres jornadas con opciones pensadas para público de todas las edades, tanto en espacios cerrados como en avenidas y parques.

El deporte tendrá un rol protagónico con la realización del Gran Fondo Argentina, una competencia ciclística de nivel internacional que convocará a atletas e itinerantes para recorrer las principales avenidas y circuitos urbanos. A nivel cultural, el foco estará puesto en muestras sensoriales como Mafalda Inmersiva, un recorrido interactivo diseñado para rendir homenaje a la célebre historieta de Quino, y en la exposición Viva Frida en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), que repasará la trayectoria de la artista mexicana mediante fotografías, piezas históricas y archivos documentales.

La música y las ferias temáticas completarán la programación de primavera. En materia de espectáculos, la cartelera teatral sumará la obra Cabaret Courage, a la par del ciclo de conciertos a la luz de las velas Candlelight en distintos escenarios porteños y el habitual Ciclo de Conciertos de entrada libre en la Facultad de Derecho de la UBA. Asimismo, las calles recibirán diversos eventos gastronómicos y de diseño, entre los que destacan la feria Puro Diseño con tendencias en moda y objetos, La Feria Francesa orientada a la cocina gaula y panadería artesanal, y la Feria Sin TACC, un espacio dedicado íntegramente a propuestas de comida libre de gluten.

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Para el público infantil, la cartelera ofrece alternativas interactivas y didácticas. En el Palacio Libertad se presentará El Taller de los Sueños, una instalación basada en la historia de Pinocho que invita a explorar espacios creativos, mientras que el Teatro Colón alojará en su altillo el show Concierto entre almohadones: "Cartas que cantan", una experiencia pensada para acercar la música clásica a los más chicos. La propuesta recreativa para familias se completa con las salas lúdicas del Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), la tecnología interactiva de Mundo Gea en Palermo y las actividades participativas del museo Prohibido No Tocar en el Centro Cultural Recoleta.

La iniciativa, impulsada por el Ente de Turismo porteño junto al sector privado, busca atraer tanto a vecinos como a turistas nacionales e internacionales mediante una oferta pensada para todas las edades.

"Cada fin de semana largo representa una oportunidad estratégica para reafirmar todo lo que Buenos Aires tiene para ofrecer. Con la llegada del clima primaveral y gracias al trabajo coordinado con el sector privado, seguimos impulsando una oferta turística diversa y de primer nivel que combina nuestra identidad cultural, el talento local y experiencias innovadoras", destacó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad.