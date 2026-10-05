La Ciudad de Buenos Aires participará por primera vez durante este octubre del Estudio sobre Habilidades Sociales y Emocionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un relevamiento internacional online que alcanzará a 3.890 estudiantes de 15 años pertenecientes a 115 escuelas públicas y privadas elegidas al azar.

La evaluación, en la que también responderán encuestas confidenciales unos 690 docentes, directivos y familias, busca obtener evidencia precisa sobre capacidades como la empatía, el autocontrol, la perseverancia y la creatividad en los jóvenes, con el objetivo de comparar al sistema educativo porteño con más de 20 regiones del mundo y fortalecer el diseño de las políticas públicas locales.

Se trata de la tercera edición del estudio a nivel internacional, que ya se realizó en más de 20 ciudades y países, entre ellos Perú, Italia, Brasil, India y Colombia.

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El relevamiento será completamente online y permitirá obtener información sobre las habilidades socioemocionales de los jóvenes y sobre aspectos de su entorno, como el clima escolar, la vida familiar y el uso de tecnologías. El estudio considera que las habilidades socioemocionales son herramientas fundamentales para la vida, el aprendizaje y el trabajo, y las organiza en distintos grupos: empatía, colaboración, comunicación y resolución de problemas sociales; autocontrol, responsabilidad, perseverancia y regulación emocional; y curiosidad, creatividad y tolerancia.

La autoconciencia funciona como una habilidad transversal. La información obtenida permitirá comprender mejor el desarrollo integral de los estudiantes, identificar factores que favorecen el aprendizaje y el bienestar y fortalecer las políticas educativas con evidencia, además de comparar los resultados de la Ciudad de Buenos Aires con los de otros sistemas educativos que participan de la evaluación.

La participación será confidencial: no se informarán resultados individuales ni resultados por escuela, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Educación Nacional N.º 26.206. Un aplicador visitará cada escuela para realizar la encuesta a los estudiantes, mientras que directivos, docentes y familias recibirán sus respectivos cuestionarios mediante un enlace enviado por correo electrónico.

Fortalecer la educación integral

La participación en el estudio se suma a una agenda de políticas del Ministerio de Educación porteño orientadas a poner a los estudiantes en el centro y fortalecer una formación integral, que contemple tanto los aprendizajes fundamentales como las herramientas necesarias para desenvolverse en distintos ámbitos de la vida.

La información que surja de esta evaluación permitirá contar con nueva evidencia para conocer las necesidades de los adolescentes y seguir diseñando y fortaleciendo políticas educativas que acompañen sus trayectorias, su bienestar y su preparación para el futuro.

cp