Meat & Fire llega a Buenos Aires con tres días de cocina al fuego

Buenos Aires será sede de la primera edición internacional de Meat & Fire, el festival gastronómico dedicado a la cocina al fuego que se desarrollará del 10 al 12 de octubre en el Hipódromo de Palermo. Durante tres jornadas, el predio tendrá 20.000 metros cuadrados destinados a parrillas, experiencias gastronómicas, degustaciones, música en vivo, un mercado de productores, actividades de marcas y un Ágora para ponencias, debates y showcookings.

La propuesta reunirá a parrilleros y cocineros de Argentina y distintos lugares del mundo, con preparaciones que mostrarán diferentes formas de trabajar con fuego. La gastronomía argentina compartirá espacio con técnicas y sabores provenientes de Italia, Japón, México, España y otros países de América Latina.

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Entre las propuestas argentinas estará Pablo Rivero, de Don Julio, con un choripán; Juan Gaffuri, de Elena, con lengua de vaquillona marinada y ahumada, y Leandro Loureiro, de EJM Chuletería, con una vaca de pastura al asador. La tradición vasca estará representada por Berria by Sagardi y Sagardi Cocineros Vascos.

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Agustín Conde e Iñaki López de Viñaspre prepararán un burduntzi de cerdo campero al estilo vasco, mientras que Eduardo Benítez y Mikel López de Viñaspre presentarán un txuletón de vaca vieja con piquillos.

El menú también incluirá marucha ahumada con coliflor y choclo, de Sebastián Cardamoni, de Fogón Asado; molleja con criolla de limones, de Augusto Caballero, de Gaucha; y tapa de cuadril con chimichurri, de Germán Sitz, de La Carnicería.

El recorrido por las propuestas argentinas continuará con wagyu del Delta del Paraná, de Juan Ignacio Barcos y Madre Rojas; bife de vaca de pastura Angus, de Santiago Garat y Corte Comedor; tacos de picaña al gancho, de Vic Achával y Manso, y una hamburguesa Crispy Fire, de Renzo y Daniel Cocchia.

También se ofrecerán osobuco braseado en brioche de wagyu, de Alejandro Tarditti y Gonzalo Sacot; picaña Fire, de Carlos Avalle, y Brasa, Oliva y Criolla, la propuesta de Mecha Ferraro para Pan & Oliva.

El festival tendrá, además, una fuerte presencia internacional. Desde Florencia llegará Vincenzo Cugliari, de Trattoria Dall Oste, con contrafiletto al pepe verde, mientras que Pasquale Maravita, de La Baita Braceria, en Nápoles, preparará rib Angus con champiñón.

Julio Cruz, de Don Cruz Steakhouse, en Ecuador, presentará cerdo a la barbosa y camarón a la rejilla. Desde Barcelona, Hideki Matsuhisa, de Koy Shunka, llevará YakinikuDON, una interpretación de la cocina japonesa alrededor de la parrilla.

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También participarán Sdan Hinestroza, de La Casa Humo Grill, en Medellín, con un cebiche de cuadril de res ahumado; Negro Riveros, de Las Brasas, en Asunción, con cuadril 100% pastura y chim de frutos secos, y Joan Bagur, de Oaxaca Cuina Mexicana, en Barcelona, con un taco de cochinita pibil estilo Yucatán.

La representación internacional se completará con Bocado Divino, de Leo Cao y Divino Steak House, en Galicia; vacío al asador con mandioca y chimichurri.

Más allá de los platos y los cocineros participantes, el festival busca reunir diferentes culturas gastronómicas que tienen al fuego como elemento común. Las carnes, técnicas, condimentos y formas de servirlas varían según cada tradición, pero todas parten de la transformación de un producto mediante calor, tiempo y oficio.

Meat & Fire nació en Barcelona en 2023, impulsado por Sagardi Group, y desde entonces se realiza cada año en esa ciudad. Sus ediciones anteriores reunieron a más de 25.000 personas. En junio de 2026, Buenos Aires fue la ciudad invitada, un anticipo de la llegada del encuentro a Palermo.

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La propuesta porteña también tendrá espacios que irán más allá de las carnes y las brasas. La Zona Market reunirá a artesanos, productores y proyectos vinculados con la alimentación y la producción sostenible. Habrá, además, terrazas y espacios de degustación, escenarios con música en vivo y experiencias de marca.

El Ágora será otro de los puntos centrales del festival y estará destinado a ponencias, debates y demostraciones de cocina. Allí, el fuego será presentado no solo como una herramienta para cocinar, sino también como una técnica capaz de reunir conocimientos, productos y tradiciones diferentes.

Las entradas estarán disponibles en https://www.meatandfire.org/ y en la taquilla durante los días del festival.