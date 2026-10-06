Despedida de Messi en la Ciudad de Buenos Aires: qué calles estarán cortadas y cómo será la seguridad

La Ciudad de Buenos Aires desplegará este martes 6 de octubre un operativo especial de seguridad y tránsito por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. El dispositivo comenzará al mediodía y abarcará los alrededores del estadio Monumental y de Ciudad Universitaria, con más de 1.000 efectivos policiales, controles de acceso y cortes de calles.

Argentina vs Benín, en la despedida de Lionel Messi

La convocatoria estará concentrada en dos escenarios: el estadio de River, donde Argentina disputará el amistoso ante Benín desde las 20, y el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria, sede del Fan Fest AFA “Gracias, Leo”. En este último espacio, los hinchas podrán seguir el partido en una pantalla gigante y participar de las actividades organizadas para acompañar el homenaje.

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Las puertas del Monumental abrirán a las 16, cuatro horas antes del encuentro. El Gobierno porteño recomendó concurrir con la mayor anticipación posible para facilitar las verificaciones de ingreso, evitar demoras y agilizar el acceso del público.

Cómo será el operativo de seguridad por la despedida de Messi

Más de 1.000 integrantes de la Policía de la Ciudad trabajarán en el dispositivo, junto con personal de seguridad privada, agentes de tránsito y equipos de prevención. En los accesos al estadio se establecerán tres anillos de seguridad y se realizarán controles para comprobar las entradas de los asistentes.

Además, se aplicarán las verificaciones correspondientes al programa Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos. La coordinación estará a cargo del Comité de Seguridad en el Fútbol y del Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

El despliegue comenzará al mediodía, al igual que las restricciones vehiculares previstas en las inmediaciones de River. Por ese motivo, quienes concurran al encuentro deberán contemplar tanto los controles como las modificaciones en la circulación al organizar su llegada a Núñez.

Qué calles estarán cortadas cerca del Monumental

La avenida Figueroa Alcorta tendrá restricciones en dos sectores. Se realizará un corte parcial entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler, mientras que el tramo comprendido entre avenida Udaondo y Monroe permanecerá cerrado por completo al tránsito vehicular.

También habrá un corte total sobre avenida Udaondo, entre avenida Del Libertador y la colectora Cantilo. Las restricciones alcanzarán a Campos Salles y Ricchieri, que estarán cerradas entre avenida Del Libertador y Udaondo.

El esquema incluirá, además, el cierre total de los ingresos desde Cantilo al Puente Labruna. A su vez, el puente quedará interrumpido para la circulación vehicular entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.

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Estas medidas afectarán los accesos al Monumental y la circulación por sus alrededores. El comunicado oficial establece que los cortes comenzarán al mediodía, aunque no precisa un horario de reapertura para cada uno de los sectores.

Fan Fest “Gracias, Leo”: actividades y transmisión del partido

El Campo de Deportes de Ciudad Universitaria recibirá al Fan Fest AFA “Gracias, Leo” desde el mediodía hasta las 24. La propuesta combinará música en vivo, gastronomía, juegos y experiencias interactivas, con la participación de artistas, invitados, influencers y streamers.

La transmisión en pantalla gigante del amistoso entre Argentina y Benín, previsto para las 20, será uno de los momentos centrales de la jornada. La programación permitirá acompañar el encuentro desde el predio y continuará después de su finalización.

La agenda musical incluirá un show de Kapanga entre las 17.30 y las 18.30. Luego será el turno de La T y La M, cuya presentación está prevista de 18.30 a 19.30. También habrá DJs y distintas propuestas de entretenimiento durante el evento.

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Sergio Goycochea conducirá la previa y participará en juegos y desafíos con los asistentes. Entre las experiencias anunciadas figura “Penales con Goyco”, que sumará al exarquero de la Selección a las actividades destinadas al público.

El predio contará con espacios gastronómicos y un sector para fotografiarse junto a tres de los trofeos conquistados por Argentina: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima. También está prevista la participación de los integrantes de Párense de Manos, que realizarán una transmisión en vivo desde el lugar.

Las actividades seguirán después del amistoso, con una propuesta artística y musical que se extenderá hasta la medianoche. Las entradas para el Fan Fest se encuentran a la venta mediante la plataforma Deportick.

Hasta qué hora funcionará el subte por la despedida de Messi

La línea D del subte tendrá un servicio especial para acompañar la desconcentración del partido. Según anunció Subterráneos de Buenos Aires, funcionará hasta la 1.30 de la madrugada del miércoles 7 de octubre.

Una vez finalizado el horario habitual, los trenes continuarán saliendo desde Congreso de Tucumán, la estación más cercana al Monumental. Durante esa extensión, los pasajeros podrán descender en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio