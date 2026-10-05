La Ciudad de Buenos Aires volverá a vestirse de celeste y blanco para homenajear a Lionel Messi. Este lunes y martes, desde las 20 y hasta el amanecer, algunos de los principales monumentos porteños serán iluminados con los colores de la bandera argentina antes del último partido del capitán con la Selección.

La despedida tendrá lugar este martes en el estadio Monumental, donde la Argentina enfrentará a Benín en un amistoso que estará atravesado por distintos homenajes al futbolista.

Entre los puntos que se iluminarán estarán el Obelisco, la Floralis Genérica, el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, el Planetario Galileo Galilei y la Torre de la Ciudad, ubicada en el sur porteño.

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Los lugares que acompañaron las grandes conquistas

No será la primera vez que esos monumentos se tiñan de celeste y blanco por Messi y la Selección. Los mismos espacios acompañaron algunos de los principales festejos deportivos de los últimos años.

La iluminación se utilizó después de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. También fueron iluminados en agosto, cuando Messi anunció que dejaría la Selección Argentina.

La iniciativa busca acompañar ahora el último capítulo de una trayectoria internacional de más de dos décadas.

Messi y su última noche en el Monumental

El encuentro frente a Benín tendrá como escenario un Monumental preparado para recibir alrededor de 85.000 espectadores.

Messi, de 39 años, jugará por última vez con la camiseta argentina y entregará la cinta de capitán después de una carrera en la que se convirtió en una de las principales figuras de la historia de la Selección.

El futbolista había explicado su decisión mediante una carta difundida en agosto. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, expresó.

A nivel de clubes, Messi continúa vinculado al Inter Miami, donde tiene contrato hasta 2028.

Campeones del mundo en la despedida

La noche también contará con la presencia de varios integrantes del equipo campeón del mundo en Qatar 2022. Entre ellos estará Ángel Di María, retirado de la Selección desde 2024, quien acompañará a Messi durante la despedida.

Los mediocampistas Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso fueron convocados exclusivamente para el encuentro frente a Benín, mientras que Nicolás Otamendi también disputará su último partido con la camiseta argentina a los 38 años.

Otros campeones del mundo, como Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, formarán parte de la jornada, ya sea desde el comienzo o desde el banco de suplentes.

Una nueva etapa para la capitanía

La despedida de Messi también abrirá un nuevo capítulo dentro del seleccionado argentino. Cristian Romero será quien asuma la cinta de capitán que Messi utilizó por primera vez durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Detrás del defensor aparecerán Emiliano Martínez y Lautaro Martínez dentro de la nueva línea de referentes del equipo.

Antes de que comience esa etapa, Buenos Aires tendrá dos noches dedicadas al futbolista que encabezó las mayores conquistas de la Selección en las últimas décadas.

Del Obelisco al Planetario, los mismos lugares que acompañaron cada título volverán a iluminarse para una última celebración: la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina.