Cuando la radio deja de ser radio ¿YouTube está matando la magia del medio?

La radio siempre tuvo una magia difícil de explicar y, justamente por eso, difícil de reemplazar. Durante décadas construyó su identidad a partir de algo tan simple como potente: voces y sonidos sin imagen. La imaginación del oyente completaba lo que faltaba.

En la actualidad, esa lógica está cambiando. Cada vez son más los programas radiales que se transmiten por YouTube y otras plataformas audiovisuales. Las cámaras instaladas en los estudios muestran a los conductores, columnistas e invitados.

La adaptación del medio parecería inevitable en tiempos de consumo multiplataforma. Sin embargo, también abre una inquietante pregunta: ¿qué sucede cuando la radio empieza a pensar más en la imagen que en el sonido?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hacer radio no es sólo hablar frente a un micrófono. Es manejar silencios, pausas, música, cortinas, tiempos, entradas y salidas. Y es también improvisación: hasta lo que no se dice tiene un sentido. Es crear clima con sonidos, sugerir sin mostrar. Es, en definitiva, dejar espacio para que el oyente complete la escena con su propia imaginación.

Cuando aparece una cámara, ese lenguaje puede empezar a modificarse. El conductor sabe que está siendo observado. El gesto, la postura, cómo está vestido, el movimiento, la expresión facial y la escenografía del estudio pasan a formar parte de la comunicación. Aparece una nueva preocupación. La pregunta deja de ser soló qué decir y cómo decirlo. Ahora importa también cómo se estará viendo aquello que se emite.

No es un cambio menor. La radio nació, precisamente, sin la obligación de mostrar. Su enorme libertad estaba en que podía concentrarse exclusivamente en la voz y en el oído. Un buen conductor podía quedarse en silencio unos segundos y convertir ese silencio en una herramienta narrativa. Una cortina musical podía marcar una transición. Una pausa podía generar expectativa.

El sonido, en definitiva, podía construir imagen que nunca se veía.

La cámara introduce hoy una nueva lógica: la necesidad de llenar visualmente aquellos espacios que antes quedaban librados a la imaginación del oyente.

Y allí puede comenzar la pérdida de algo esencial.

Pero hay otra consecuencia todavía más importante: ¿A quién le está hablando el conductor cuando tiene una cámara delante?

El oyente tradicional de radio muchas veces no está frente a una pantalla. Está conduciendo el auto, trabajando, cocinando, caminando, haciendo ejercicio o simplemente escuchando mientras realiza otra actividad. De hecho, en las radios masivas, esa audiencia es muchísimo más grande que la cantidad de personas que simultáneamente están mirando por YouTube. Si, en la nueva modalidad, el conductor se dirige al espectador que está mirando la transmisión, corre el riesgo de dejar afuera al que “solo” escucha. Y la radio, siempre fue, justamente, eso: hablarle a alguien que no está mirando. Y, por lo tanto, alguien que, además, “está imaginando”.

La paradoja que puede acarrear la nueva modalidad es que, precisamente, una herramienta creada para ampliar audiencias puede terminar modificando el producto que hizo posible esas audiencias. YouTube puede aportar nuevos espectadores, generar clips, viralizar momentos y ofrecer una ventana adicional al programa. Todo eso es muy valioso. El problema aparece cuando la plataforma deja de ser una extensión de la radio y empieza a convertirse en quien determina cómo debe hacerse radio.

No se trata de rechazar la tecnología ni de negar la transformación de los medios. La radio también debe estar donde están sus audiencias. Pero estar en YouTube no debería obligarla a convertirse en televisión.

La radio tiene algo que la televisión nunca pudo suplantar del todo: la intimidad de voces y sonidos que se dirigen directamente al oído de alguien que no necesita ver.

Quizás el nuevo desafío de sea, entonces, utilizar las cámaras sin permitir que las cámaras gobiernen el micrófono. Porque, cuando el conductor deja de pensar en el oyente para pensar en la cámara, cuando los silencios se vuelven incómodos porque "no pasa nada" en pantalla, cuando la música pierde espacio porque hay que sostener la imagen, y cuando la improvisación queda subordinada al gesto o a la puesta en escena, no estamos simplemente agregando video a la radio: estamos haciendo otra cosa.

Quizás llegó la hora de preguntarnos si, en nombre de mostrarlo todo, no estamos terminando de matar aquello que hacía mágica a la radio. Precisamente, que no necesitaba mostrar.