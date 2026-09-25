El Poder Judicial porteño presentó Senderos, un programa de justicia restaurativa para adolescentes y jóvenes

El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires presentó el Programa Senderos: Elegir, crecer, reparar y transformar, una iniciativa orientada a adolescentes y jóvenes en contacto con la ley penal. El lanzamiento se realizó el 23 de septiembre en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura y reunió a autoridades judiciales, integrantes de la Secretaría de Infancias y Adolescencias, profesionales, referentes del programa y jóvenes que participan del dispositivo.

“Hablar de Senderos implica un gran orgullo, ya que nos invita a reflexionar sobre una cuestión central: cómo construir respuestas judiciales que sean adecuadas a la especificidad de las personas adolescentes y jóvenes”, sostuvo Javier Alejandro Bujan, presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas. El magistrado destacó además que los cambios normativos y las transferencias de competencias “plantean nuevos desafíos y exigen fortalecer las herramientas con las que contamos”.

Una herramienta de justicia restaurativa

“Es una herramienta de justicia restaurativa implementada en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que nos va a permitir llevar adelante un proceso diferenciado para la solución alternativa de casos en el sistema penal juvenil”, explicó la jueza Carla Cavaliere. Para la magistrada, el dispositivo busca “darle la oportunidad a todos esos pibes en contacto con la ley penal de que puedan tener una esperanza de un futuro mejor”.

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La presidenta del Consejo de la Magistratura porteño Isabella Karina Leguizamón, el embajador de Senderos Gastón Pauls y la asesora general tutelar del Ministerio Público porteño Carolina Stanley.

“Hablar de prácticas restaurativas a través de Senderos es hablar de oportunidades reales”, agregó Carolina Stanley, asesora general tutelar del Ministerio Público porteño. Según señaló, el programa busca vincular “al joven con la comunidad, brindándole la contención, la escucha y los oficios necesarios para transformar su futuro”.

La presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, Isabella Karina Leguizamón, sostuvo que “la justicia juvenil tiene que ser una justicia especializada, interdisciplinaria y capaz de mirar a cada adolescente en su integridad”. En ese sentido, definió como objetivo de Senderos “acompañar, responsabilizar y generar oportunidades concretas de transformación” para evitar la reiteración de conductas delictivas.

Acompañamiento y oportunidades concretas

“Celebramos que existan programas como Senderos, que hoy por hoy son un modelo y guía para todo el país”, afirmó Genoveva Ferrero, secretaria de Administración y Presupuesto del Poder Judicial porteño. La funcionaria destacó tanto “su enfoque interdisciplinario” como la infraestructura, la logística y el equipamiento tecnológico del dispositivo.

Por su parte, Romina Furio, titular de la Secretaría de Infancias y Adolescencias, explicó que “este dispositivo responde a la necesidad de ofrecer espacios significativos de intervención socioeducativa y restaurativa”. El objetivo, agregó, es que “cada joven pueda reconstruir su proyecto de vida desde una mirada de derechos, responsabilidad y posibilidad de cambio”.

“Cuando hay acompañamiento, aparecen nuevas oportunidades”, expresó el actor Gastón Pauls, embajador de Senderos. Para Pauls, participar del programa implica “apoyar procesos de cambio, creer en segundas oportunidades y contribuir a una sociedad más empática y justa”.

Una Sala de Entrevistas Itinerante

Durante la jornada también se presentó la Sala de Entrevistas Itinerante, un dispositivo móvil diseñado para facilitar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios de niñas, niños y adolescentes. Según se explicó durante el encuentro, su utilización ya permitió obtener “un testimonio de vital importancia para una investigación judicial en territorio”, procurando evitar posibles situaciones de revictimización.

“La respuesta judicial debe poder mirar el hecho cometido sin dejar de mirar a la persona que tenemos delante”, reflexionó Bujan durante el cierre. En el caso de adolescentes y jóvenes, agregó, esa perspectiva “exige responsabilidad, pero también exige reconocer posibilidades de transformación”.

“Ese es uno de los sentidos que encuentro en Senderos: acompañar procesos en los que la responsabilidad pueda convertirse también en aprendizaje, reparación y construcción de un proyecto de vida”, concluyó el magistrado. Antes, el joven Jeremías Fonseca había relatado su experiencia dentro del dispositivo y leído una carta en representación de sus compañeros, incorporando al encuentro la mirada de quienes transitan el programa en primera persona.