MotoGP confirmó su regreso a Buenos Aires: correrá en el renovado Gálvez del 9 al 11 de abril de 2027

La Ciudad de Buenos Aires ya tiene fecha para el estreno internacional del renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez: el MotoGP correrá del 9 al 11 de abril de 2027, en lo que será la cuarta fecha del Campeonato Mundial. El calendario oficial confirmó así el regreso de la máxima categoría del motociclismo a Buenos Aires después de 28 años, mientras continúa la transformación integral del circuito porteño.

“La categoría más importante del motociclismo profesional vuelve al Gálvez. Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El mandatario vinculó el regreso de la competencia con la estrategia de posicionamiento deportivo de Buenos Aires y agregó: “Damos un paso más para consolidar el liderazgo deportivo de nuestra Ciudad en el mundo”.

“Con el Autódromo renovado le apuntamos a la llegada de la Fórmula 1”, añadió Macri. Por ahora, el regreso de la F1 no está confirmado: la Ciudad viene realizando gestiones y adecuando el trazado con ese objetivo, mientras que la vuelta del MotoGP sí forma parte oficialmente del calendario 2027.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las obras del Autódromo superaron el 60%

“Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño”, sostuvo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes. La renovación ya supera el 60% de ejecución e incluye trabajos sobre la pista, nuevos boxes y garajes, accesos, espacios destinados al público y un túnel a la altura de la curva 1 que conectará la avenida Roca con el paddock.

“Esta Ciudad además será la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para recibir también a la Fórmula 1”, afirmó Turnes. Entre las modificaciones más visibles aparece una nueva horquilla construida en el sector que ocupaban una antigua tribuna y el kartódromo, como parte de una reformulación del trazado pensada también para cumplir con las exigencias que demanda la máxima categoría del automovilismo.

Una nueva generación de motos llegará a Buenos Aires

“Vamos a recibir al MotoGP en abril, y en el año en el que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte”, destacó Turnes. La fecha porteña tendrá además una particularidad: en 2027 comenzará una nueva era técnica para MotoGP, con motores que reducirán su cilindrada de 1000cc a 850cc, cambios aerodinámicos, restricciones adicionales sobre distintos dispositivos y nuevas reglas orientadas a reducir velocidades y mejorar la eficiencia.

“Casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos”, había remarcado Macri. Para las escuderías, Buenos Aires representará además un desafío nuevo: el campeonato regresará a un Gálvez profundamente modificado, con una configuración diferente a la utilizada en las últimas visitas del Mundial.

Cuándo salen a la venta las entradas

“La categoría más importante del motociclismo profesional vuelve al Gálvez”, celebró Macri, mientras ya quedó definido el esquema inicial de comercialización de entradas. Del 1 al 7 de octubre habrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad, con hasta seis cuotas sin interés para tarjetas Visa y Mastercard mediante pagos con QR desde App Ciudad o Buepp.

“Vamos a recibir al MotoGP en abril”, señaló Turnes. La venta general comenzará el 8 de octubre, mientras que la competencia se desarrollará entre el viernes 9 y el domingo 11 de abril de 2027, cuando el remodelado circuito porteño vuelva a recibir oficialmente al Mundial de Motociclismo.