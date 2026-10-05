La Ciudad se suma a la despedida de Messi: ilumina sus monumentos de celeste y blanco

Este lunes y martes, desde las 20 hs y hasta el amanecer, la Ciudad de Buenos Aires iluminará sus principales monumentos de celeste y blanco en homenaje a Lionel Messi. El capitán albiceleste jugará su último partido con la Selección Argentina en el Monumental y ante Benín.

Se vestirán con los colores de la Argentina el Obelisco, la Floralis Genérica, el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, el Planetario Galileo Galilei y la Torre de la Ciudad, en el sur porteño.

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Son los mismos monumentos que se iluminaron en cada festejo que Messi le dio al país durante estos veinte años: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, y la Copa América 2024. También se prendieron en agosto pasado cuando anunció su retiro de la Selección.

Messi se despide en el Monumental con un amistoso contra Benín

Lionel Messi se despedirá se la selección Argentina en un amistoso contra Benín este martes en el Monumental, donde se espera una gran fiesta para homenajear al Diez. Tras más de dos décadas al servicio de su país, el astro de 39 años, entregará la banda de capitán y celebrará su última noche con la camiseta albiceleste.

Planetario Galileo Galilei

En su punto final internacional, Messi estará acompañado de 85.000 espectadores y de varios de los compañeros con lo que fue campeón mundial en Qatar 2022. Héroes de Lusail como Ángel Di María, retirado de la selección en 2024, también dirá presente en la despedida en el Monumental.

El Diez anunció mediante una carta su retiro el pasado agosto: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar". El astro tiene contrato con su actual club, Inter de Miami, hasta 2028.

Los volantes Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso fueron citados únicamente en esta hecha FIFA para jugar contra Benín. Por su parte, el defensor central Nicolás Otamendi, quien supo ser el segundo capitán de la albiceleste, también se despedirá este martes de la selección a sus 38 años.

Floralis Genérica.

Quienes si estarán presentes, como mínimo desde el banco, serán los estandartes de la nueva Argentina y campeones también en Qatar: Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Romero, actual defensor del Atlético de Madrid, será el encargado de portar de ahora en adelante la cinta de capitán que Messi uso por primera vez en 2010, en el Mundial de Sudáfrica. Emiliano Martínez y Lautaro Martínez le siguen en la sucesión de capitanes.