Quieren cambiar el nombre de la estación Juan Manuel de Rosas del subte B

El nombre de una de las estaciones más transitadas del subte porteño volvió a quedar en el centro de una discusión en la Legislatura. La legisladora Sandra Mónica Rey presentó un proyecto para quitar la denominación Juan Manuel de Rosas de la cabecera de la línea B ubicada en Villa Urquiza, y buscar una referencia más vinculada con el entorno urbano.

La iniciativa sostiene que los nombres de las estaciones deberían tener un vínculo geográfico que permita a los pasajeros identificar con mayor facilidad dónde se encuentran. El planteo no apunta a retirar a Rosas de la historia, sino a revisar una denominación que no remite directamente a una plaza, calle o sitio cercano a la terminal.

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La discusión tiene, además, una particularidad histórica: la estación combina el nombre de Juan Manuel de Rosas con Villa Urquiza, barrio que homenajea a Justo José de Urquiza. Ambos dirigentes se enfrentaron en la batalla de Caseros, uno de los principales episodios políticos y militares del siglo XIX.

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Para los pasajeros, sin embargo, el nombre de la estación funciona sobre todo como una referencia para desplazarse por la ciudad. Allí aparece uno de los puntos centrales del debate: una denominación puede tener una fuerte carga histórica y política y, al mismo tiempo, convertirse en una indicación cotidiana para quienes utilizan el transporte.

No es la primera vez que se intenta modificar el nombre. En 2024, un proyecto había propuesto reemplazarlo por Monroe, en referencia a la avenida Monroe. La iniciativa no avanzó ante las resistencias en la Legislatura, entre ellas las vinculadas con la figura del expresidente estadounidense y la denominada doctrina Monroe.

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Ahora, la nueva presentación vuelve a poner el nombre de la cabecera de la línea B en discusión, pero con otro criterio: encontrar una denominación que tenga una relación más directa con el lugar donde está ubicada la estación.

PC/ff