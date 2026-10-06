Experiencia Gospel 2026 llega a la Ciudad de Buenos Aires con música, danza y arte

El centro de Buenos Aires se convertirá en escenario de una nueva edición de Experiencia Gospel. El lunes 12 de octubre, de 12 a 20, la avenida Diagonal Norte, desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo, reunirá música, danza, arte, literatura, cultura urbana, deporte, tecnología y gastronomía.

La jornada convocará a las congregaciones cristianas de la Ciudad y el Gran Buenos Aires y contará con más de 2.000 artistas en vivo, que participarán de distintas propuestas a lo largo del recorrido.

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La música tendrá shows en vivo, coros y artistas de todo el país, mientras que la danza ofrecerá distintas expresiones vinculadas con la celebración y la esperanza. También habrá teatro, propuestas visuales y otras disciplinas artísticas.

Uno de los espacios será el sector Worship, destinado a la adoración, con una programación continua y momentos colectivos durante el evento.

Para las infancias estará el Espacio Kids - Biper, con juegos, música, actividades creativas y propuestas especialmente pensadas para chicos.

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Experiencia Gospel 2026 será con entrada libre y gratuita y tendrá como punto de referencia el Obelisco, en Diagonal Norte y avenida 9 de Julio. La propuesta invita a recorrer el centro porteño y conocer distintas expresiones de la cultura gospel a través de la música y el arte.