El GNC vuelve a ganar terreno: las conversiones crecieron 62% en un año en el país y Córdoba fue segunda

El repunte se viene consolidando desde comienzos de año. En febrero se habían registrado 4.765 conversiones; en marzo fueron 7.377 y en abril llegaron a 9.587. Desde entonces, el mercado se mantuvo en niveles de entre 8.200 y 9.600 conversiones mensuales.

Entre marzo y septiembre, el acumulado alcanzó las 60.552 conversiones, un 72% más que durante el mismo período de 2025. Córdoba fue la segunda provincia con mayor cantidad de conversiones en septiembre, detrás de Buenos Aires. Registró 1.138 vehículos convertidos, el 12,4% del total nacional, con un crecimiento interanual del 58%.

En el acumulado de marzo a septiembre, la provincia llegó a 7.244 conversiones, un 79% más que en igual período del año pasado. Buenos Aires encabezó el listado con 4.226 conversiones en septiembre, seguida por Córdoba, Capital Federal (776), Santa Fe (690) y Mendoza (488).

El crecimiento acumulado también fue significativo en otras provincias. Mendoza encabezó el aumento porcentual, con un 112% más de conversiones entre marzo y septiembre; Córdoba quedó segunda, con 79%, seguida por Salta (69%), Capital Federal (67%), Tucumán (66%), Buenos Aires (58%) y Santa Fe (50%).

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Los datos de ENARGAS muestran así un cambio de tendencia respecto de 2025, cuando las conversiones mensuales se ubicaban en niveles considerablemente inferiores.

Qué pasa en Córdoba

El movimiento también se refleja en los talleres de conversión. En Nova GNC, una de las empresas del sector en Córdoba, aseguran que las consultas aumentaron un 20% durante septiembre.

“En septiembre las consultas aumentaron un 20%. Las ventas no crecieron al mismo ritmo, pero con esta tendencia esperamos que octubre sea otro mes de crecimiento. Desde marzo el aumento es muy notable”, explicó Ariel Palomeque, gerente comercial de Nova.

Según la empresa, el perfil de quienes llegan a consultar también está cambiando. Alrededor de la mitad de los vehículos que convierte son autos 0 km, mientras que también aumentó la llegada de vehículos con entre 10.000 y 20.000 kilómetros.

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Otro dato que destacan es el peso de los usuarios particulares. Las familias representan alrededor del 55% de los clientes de Nova, además de los tradicionales usuarios intensivos del vehículo, como taxis, remises, conductores de aplicaciones y flotas empresariales.

Para Palomeque, el aumento del kilometraje anual de los vehículos particulares es uno de los factores que favorece la decisión de instalar un equipo. En esos casos, el costo de la conversión puede recuperarse, según el cálculo de la empresa, en algunos meses, dependiendo del uso del automóvil.

En cuanto a los equipos, los de quinta generación continúan concentrando la mayor parte de las conversiones, mientras que también crece la demanda de los sistemas de séptima generación, conocidos como Supra.

La empresa también registra un crecimiento, aunque todavía sobre volúmenes menores, de las conversiones de vehículos con inyección directa y de modelos que utilizan sistemas mixtos.

Uno de los principales interrogantes de los conductores sigue siendo el impacto del GNC sobre el motor. “Todavía hay un miedo muy fuerte con eso, y es lógico que lo haya”, señaló Palomeque, quien sostuvo que la calidad de los equipos y de la instalación son factores centrales para evitar problemas.

Cuánto se puede ahorrar con GNC

El precio del combustible es uno de los principales argumentos detrás del crecimiento de las conversiones. La serie histórica de ENARGAS para Córdoba muestra que, durante los últimos diez años, el costo por kilómetro recorrido con GNC se ubicó entre 40% y 64% por debajo de la nafta súper, sin registrar un solo mes por debajo de ese rango.

Ese diferencial es particularmente relevante para quienes utilizan el vehículo varios miles de kilómetros al año, ya que permite amortizar el costo de instalación del equipo en un período más corto.

Los equipos de quinta generación tienen actualmente un precio de lista desde $1.573.000, mientras que los de séptima generación Supra parten de $3.700.000, según el vehículo y la cantidad de cilindros.