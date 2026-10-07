El 20 de octubre jurarán seis nuevos conjueces para las vacantes de juzgados federales de Córdoba

La presidenta de la Cámara Federal de Córdoba, Graciela Montesi, dispuso que el 20 de octubre próximo se realizará la ceremonia de juramento de los seis conjueces designados por el Poder Ejecutivo Nacional para la jurisdicción.

En el fuero federal, la figura del conjuez actúa como magistrado sustituto habilitado para integrar o suplir a los juzgados de primera instancia de la provincia en casos de vacancia, licencias, excusaciones o recusaciones de los jueces titulares. Si se produce una imposibilidad de cobertura con el resto de magistrados de la jurisdicción, pueden ser convocados conjueces.

El Consejo de la Magistratura abrió concursos para cubrir vacantes en los Juzgados Federales N° 1 de la ciudad de Córdoba -con competencia electoral-, de Villa María y de San Francisco. Los tres tribunales no tienen juez titular.

Los funcionarios fueron designados en julio de este año mediante el Decreto N° 646/2026, luego de que el Senado aprobó los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con lo resuelto por la presidencia de la Cámara, la ceremonia de juramento de ley se llevará a cabo el martes 20 de octubre de 2026 a las 12:00 horas. El acto formal tendrá lugar en la Sala de Audiencias ubicada en el piso 10 del edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Terminó el juicio por estafas a las ART: incluyó penas efectivas para los principales acusados

Quiénes son los conjueces

Agustín García Faure es, actualmente, prosecretario Electoral del Juzgado Federal N 1 de Córdoba. Docente de Derecho Político de la UNC y Docente de Derecho Constitucional y Bases de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21.

Andrea Di Gregorio también es funcionaria judicial. Es una de las prosecretarias de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

José Eduardo Villena es abogado de la matrícula.

Los tres son de la ciudad de Córdoba. El detalle es importante porque la ley de subrogancias establece prioridades a la hora de la convocatoria y uno de los parámetros es el domicilio en el que viven.

La lista continúa con Fernando Gabriel Zarabozo, abogado de Buenos Aires; Gabriel Andrés Marnich, funcionario de la Defensoría Oficial de la Nación, con sede en Buenos Aires; y Maximiliano Daniel Chávez, funcionario de la Justicia Federal de Chaco.