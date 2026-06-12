El gobernador de Santa Cruz denunció que tratan de derrocarlo luego que los legisladores K impidieran a la provincia tomar deuda

El gobernador Claudio Vidal volvió a enfrentarse con el sector que responde al kirchnerismo y controla la legislatura de Santa Cruz durante la discusión por la Ley de Financiamiento Estratégico que permitiría al estado tomar deuda por un valor de 600 millones. El mandatario aseguró que las movilizaciones y protestas pidiendo mejoras salariales que enfrenta tienen “una clara intención de derrocar al gobierno”.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

Según Clarín, el gobernador fue a la Cámara de Diputados con el objetivo de solicitarle a los legisladores que aprueben el endeudamiento. "Muchos de los que hoy ponen palos en las ruedas son los que votaron las mismas herramientas años atrás. ¿Por qué antes sí y ahora no?”, preguntó.

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En ese punto, apuntó contra los diputados: “Ustedes tiene la decisión postergación o progreso y yo voto por sacar mi Provincia adelante”.

En el posteo que compartió en su cuenta de X, donde subió el discurso que dio en la legislatura, el gobernador escribió: "NECESITAMOS LAS MISMAS HERRAMIENTAS QUE TUVIERON OTROS GOBIERNOS PARA QUE SANTA CRUZ SE PONGA DE PIE".

Y agregó: "No se trata de política ni de diferencias partidarias. Se trata de obras, trabajo y oportunidades para nuestra gente. Los diputados tienen la posibilidad de acompañar una ley que permita que nuestra provincia pueda seguir avanzando. Santa Cruz no puede esperar".

Sus palabras no lograron convencer a los legisladores, porque el proyecto no fue aprobado y volvió a comisión.

Mientras el gobernador hablaba, cerca de la legislatura, funcionarios de su gestión realizaban una negociación salarial con referentes de la Policía provincial que, hasta ahora, no logró ningún resultado. Por ese motivo, en Río Gallegos, familiares y agentes retirados se reunieron en la entrada a la Jefatura de la Policía de Santa Cruz exigiendo aumentos salariales al considerar insuficiente la oferta que recibieron.

La declaración del gobernador Vidal tras salir de la Legislatura

“Con todo lo que estamos viendo en los últimos meses, está más que claro que hay una clara intención de derrocar a este gobierno provincial, de no dejarnos funcionar, de no dejar que nosotros podamos cumplir el sueño de todos los santacruceños”, afirmó Vidal tras salir de la Legislatura, en declaraciones recogidas por Clarín.

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De esa forma hizo referencia a protestas realizadas durante las últimas semanas, donde, según su relato, hubo “distintas convocatorias a paritarias” y aparecieron “gremios que nada tienen que ver con la discusión en el Estado provincial movilizándose. No son todos, son los cabecillas que se ven beneficiados de una forma u otra por algunos intereses políticos”.

HM/DCQ