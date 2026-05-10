Río Gallegos: hallan muerto a un jubilado en un predio que pertenecía a Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor Kirchner

Un hombre de 71 años que permanecía desaparecido desde el pasado 20 de abril fue hallado muerto este domingo en Río Gallegos, Santa Cruz, dentro de una propiedad decomisada a Daniel Muñoz, el histórico exsecretario privado de Néstor Kirchner.

El cadáver de Aníbal Cepeda fue encontrado en el patio interno de un complejo de departamentos abandonado situado en la esquina de Gobernador Moyano y Federico Sphur, en el sector de la Costanera de la capital santacruceña.

Ese predio integra el listado de bienes decomisados a Muñoz y permanece bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con vigilancia a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional.

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De acuerdo con información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, los investigadores llegaron hasta el lugar después de la captura de un sospechoso identificado como Marcelo Félix Curtti, quien aportó datos considerados relevantes durante las primeras horas de este domingo.

Hasta ahora, el expediente continúa abierto y agentes de la División de Investigaciones (DDI), junto con peritos de Criminalística y personal de Gendarmería, trabajan en la escena para reunir elementos probatorios y avanzar con las diligencias del caso.

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La autopsia será clave para determinar la causa de la muerte de Cepeda. Además, el reconocimiento oficial del cuerpo por parte de los familiares permitirá confirmar formalmente la identidad del fallecido y establecer las circunstancias precisas de la muerte.

Desde que se denunció la desaparición de Cepeda, semanas atrás, el operativo de búsqueda incluyó rastrillajes, sobrevuelos con drones y recorridas con embarcaciones en ríos y lagunas de Río Gallegos.

NG / EM