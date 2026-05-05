Nahuá Santos Riquelme, el niño de 6 años que estaba desaparecido desde el domingo, fue encontrado sano y salvo en un paraje de la ciudad de Goya, en Corrientes. En el lugar también se encontraba su padre, Josías Santos Regis, acusado de haberlo secuestrado luego de un tiroteo en la casa de su expareja y madre del menor, donde hirió a una persona.

La Policía de Corrientes localizó al pequeño en la mañana de este martes junto a su padre, de nacionalidad brasileña, en un camino de tierra de la zona el paraje El Duraznillo, situado a unos 50 kilómetros de la mencionada localidad. Según informó el Ministerio de Seguridad de Corrientes, "ambos fueron encontrados sanos y salvos".

La trama detrás de la desaparición de un nene de 6 años en Corrientes y el vínculo con el caso Loan

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"En un trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y nacionales, se logró dar con el paradero del niño. Su padre, Josias Santos Regis, fue detenido por la Policía y puesto a disposición de la justicia", añadieron en un mensaje publicado en la cuenta oficial de la plataforma X de la cartera que conduce Adán Gaya.

Por su parte, Juan Ramón Riquelme, abuelo materno del pequeño, aseguró en diálogo con la señal TN que "tenía mucha fe" en que su nieto iba a aparecer pronto. "El papá no tenía la posibilidad de irse muy lejos, habrá hecho unos 30 kilómetros", expresó el hombre luego de confirmar que la familia se hizo presente rápidamente en el lugar del hallazgo.

La detención deJosías Santos Regis, padre de Nahuá.

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