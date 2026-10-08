El Gobierno denunciará a los estudiantes que ocuparon la Secretaría de Educación y pidió respeto por las instituciones democráticas

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, repudió a través de sus redes sociales el reclamo universitario que terminó con la toma de la Secretaría de Educación de la Nación y reveló que denunciará judicialmente a los responsables.

El comunicado oficial que compartió la funcionaria en su cuenta oficial de X tiene por título "El Ministerio de Capital Humano denunciará ante la justicia la toma violenta del Palacio Sarmiento", y explica que “durante el día de hoy, un grupo de manifestantes universitarios llevó adelante una toma violenta del Palacio Sarmiento, edificio donde funciona la Secretaría de Educación, dependiente de ésta provocando daños al patrimonio público”.

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Para luego afirmar que “la evacuación del edificio fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina, a través de las autoridades y los efectivos a cargo del operativo, cuya intervención permitió recuperar las instalaciones”.

En ese punto, el texto señala que “ante estos hechos, el Ministerio realizará la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”.

El comunicado cierra expresando que “desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo. No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”.

Qué sucedió en el Palacio Sarmiento

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), estudiantes de diferentes universidades entraron al hall del Palacio Sarmiento (popularmente conocido como Palacio Pizzurno), donde se encuentra la Secretaría de Educación de la Nación, para pedir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Aproximadamente, un centenar de alumnos implementaron una sentada dentro del establecimiento, exigiendo, también, el aumento de la Beca Progresar y convocaron la realización de una movilización hacia las inmediaciones del Palacio, situado en la calle Pizzurno 935, “para acompañar la medida”.

HM/DCQ