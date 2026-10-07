"Los mejores capítulos de Siglo 21 todavía están por escribirse": Leonardo Medrano asumió como rector

La Universidad Siglo 21 celebró este martes la asunción de Leonardo Medrano como nuevo rector. La ceremonia se realizó en el auditorio del Campus "Juan Carlos Rabbat". Sucede a Laura Rosso, quien encabezó la gestión rectoral desde 2023 y, según informó la universidad, asumirá una nueva responsabilidad institucional.

Según el comunicado de la institución, el octavo rector en la historia de la institución reafirma la continuidad de un proyecto basado en la democratización de la educación superior. La propuesta se apoya en la formación, la extensión y la investigación.

Las palabras del nuevo rector

Medrano se refirió a los orígenes de la universidad y al camino que viene. "Hace treinta años alguien se animó a imaginar una universidad que todavía no existía. Hoy nos toca a nosotros imaginar la próxima", expresó.

Luego aceptó el cargo: "Asumo este desafío con humildad, entusiasmo y la convicción de que los mejores capítulos de Siglo 21 todavía están por escribirse".

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María Belén Mendé, vicepresidenta de la institución, planteó que quien asume el rectorado "no recibe una página en blanco; recibe una historia, una cultura, una comunidad, una estrategia".

Y agregó que ese tiempo "no es neutro": "Nos toca hacer algo con él, nos toca construir, nos toca transformar; nos toca, en definitiva, dejar huella".

Quién es Medrano

Leonardo Medrano es licenciado y doctor en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene más de 20 años de trayectoria que combinan investigación científica, docencia universitaria y gestión académica.

Hasta su asunción como rector, se desempeñaba como secretario general de Academia y Desarrollo, cargo que ocupaba desde 2023.

Se especializa en psicología cognitiva, evaluación educativa y transformación institucional. Su producción reúne más de 100 artículos científicos y 13 libros sobre metodología de la investigación, educación y teoría cognitiva.

Quiénes acompañaron

Estuvieron presentes el presidente y fundador de la universidad, Juan Carlos Rabbat, y la vicepresidenta, María Belén Mendé. Ambos fueron rectores de la institución. También asistieron vicerrectores, secretarios generales, decanos, directores de carrera y el cuerpo académico.

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Concurrieron además autoridades gubernamentales, representantes de las fuerzas vivas, rectores de otras universidades, empresarios y referentes de instituciones públicas y privadas.

Entre ellos, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y los ministros provinciales Fernando Sibilla (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica) y Sergio Busso (Bioagroindustria). También el secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia, Gerardo García Oro, y el secretario de Salud de la ciudad, Ariel Aleksandroff.

Completaron la lista el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, y el exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao.

Del ámbito judicial y de la abogacía asistieron el juez federal Hugo Vaca Narvaja, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, y el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón. Por el ámbito universitario, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Marchisio, y el vicerrector de la Universidad Provincial de Córdoba, Daniel Artaza.

La universidad en números

Según informó la institución, fue creada en 1995 por Juan Carlos Rabbat en Córdoba. Tiene sede en la capital provincial y presencia en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de 320 Centros de Apoyo Universitario (CAU).

Estudian allí más de 90.000 alumnos y cuenta con más de 110.000 egresados. Su oferta incluye 106 carreras de grado, pregrado y posgrado, en cinco modalidades presenciales y mediadas por tecnología, y 190 programas de aprendizaje para la vida.

La universidad también informó que en 2023 lanzó Insight 21, un think tank que reúne institutos académicos, observatorios de tendencias y gabinetes de ciencia. Además organiza desde 2017 el Congreso Internacional Innova Educa 21.

Con la asunción de Medrano comienza un nuevo período rectoral que, según la universidad, da continuidad a más de 30 años de historia institucional.