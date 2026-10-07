Stellantis advierte que podría cerrar sus fábricas en Argentina: “Todo puede suceder”

Herlander Zola, presidente de Stellantis para América del Sur, afirmó que la compañía podría trasladar producción entre sus dos plantas locales, mantenerlas, cerrar una de ellas o incluso cerrar ambas, en función de la evolución del mercado, las reglas y la competitividad. “Tenemos dos plantas en la Argentina. Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos trasladar la producción de una a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar ambas. Todo puede pasar”, sostuvo Zola en declaraciones al medio brasileño Exame.

El grupo tiene actualmente dos complejos industriales en Argentina. En Ferreyra, Córdoba, fabrica los Fiat Cronos y Titano y la RAM Dakota; y en El Palomar, provincia de Buenos Aires, donde produce los Peugeot 208 y 2008.

La advertencia del ejecutivo pone bajo atención particularmente el futuro de las inversiones realizadas en la provincia, donde Stellantis desembolsó US$ 385 millones para transformar la planta de Ferreyra y convertirla en un centro de producción de pickups con orientación exportadora.

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El costo argentino, en el centro de la discusión

Zola vinculó directamente las dificultades de la industria argentina con la estructura de costos y con la apertura comercial. Según planteó, el escenario cambió respecto del período en el que el mercado estaba más protegido y la producción local tenía una posición diferente frente a los vehículos importados. “Con el mercado cerrado, funcionaba y nos daba un buen nivel de competitividad. Pero con el mercado abierto, definitivamente nos deja fuera de juego”, afirmó.

El ejecutivo también marcó una diferencia concreta con Brasil: sostuvo que el costo de la mano de obra en Argentina duplica al brasileño. A eso sumó otro problema, según su diagnóstico: el tamaño y las características del entramado de proveedores locales. “El costo de producir en la Argentina, si consideramos que el parque de proveedores es limitado, no es competitivo”, señaló.

La presión no proviene solamente de Brasil. Zola también hizo referencia al crecimiento de las automotrices chinas y al ingreso de vehículos producidos en otros países de la región. “El avance chino se produjo a una velocidad muy grande y todas las marcas que producían en la Argentina sufrieron en el mercado interno”, explicó. Y agregó que los vehículos fabricados en Brasil también comenzaron a ingresar con mayor competitividad que los producidos localmente.

En ese contexto, el desempeño de Peugeot en Argentina aparece como uno de los elementos que Stellantis está siguiendo para definir su estructura industrial. Según Zola, la caída de participación de la marca en el mercado argentino explica parte de los ajustes que la compañía necesita realizar en sus plantas. “Era el mayor mercado de la región para la marca. Solo esa caída ya explica los ajustes que necesitamos hacer en la planta, de donde provenía la mayor parte de nuestro volumen”, señaló.

Ferreyra, una inversión de US$ 385 millones

La advertencia adquiere una dimensión particular en Córdoba porque Stellantis acaba de completar un proceso de transformación de su planta de Ferreyra, con una inversión anunciada en septiembre de 2024 por US$ 385 millones.

El proyecto convirtió al complejo cordobés en un centro de producción de pickups. Allí comenzaron a fabricarse la Fiat Titano y la RAM Dakota, mientras que la compañía avanzó además con la producción local del motor turbodiésel Multijet 2.2, cuyo inicio está previsto para enero de 2027. El programa contempló también la generación de 1.800 puestos de trabajo y una estrategia orientada a las exportaciones. El objetivo planteado por Stellantis fue destinar aproximadamente el 70% de las pickups producidas en Córdoba a mercados externos, principalmente Brasil.

Ese proceso había reforzado el papel de Ferreyra dentro de la estrategia regional del grupo. Ahora, las declaraciones de Zola vuelven a introducir una cuota de incertidumbre sobre la continuidad de las dos plantas argentinas.

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La compañía también realizó inversiones importantes en El Palomar. En 2024 destinó US$ 270 millones para incorporar la producción del Peugeot 2008, a lo que se sumaron otros US$ 320 millones invertidos anteriormente para modernizar las instalaciones y producir el 208 sobre la plataforma CMP. Desde septiembre de 2025, además, la planta bonaerense produce versiones con tecnología híbrida ligera de los Peugeot 208 y 2008 destinadas exclusivamente a la exportación hacia Brasil.

Brasil, China y una decisión que excede a Argentina

Para Zola, cualquier definición industrial sobre Argentina debe analizarse dentro del funcionamiento regional de Stellantis. Brasil representa, según explicó, el 65% del volumen automotor de América del Sur, por lo que las decisiones sobre las plantas argentinas dependen también de la evolución del mercado brasileño. “No depende solamente de la Argentina, porque el polo industrial abastece a América del Sur y Brasil representa el 65% del volumen de la región”, afirmó. Y agregó: “Mientras no tengamos previsibilidad sobre lo que va a ocurrir en el mercado brasileño, es difícil tomar con seguridad cualquier decisión industrial en América del Sur”.

Las declaraciones se producen en la previa del balotaje presidencial brasileño del 25 de octubre, en el que competirán Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El contexto electoral forma parte del escenario regional en el que Stellantis deberá tomar sus próximas decisiones, aunque la nota señala que desde el sector existen distintas interpretaciones sobre cuánto puede influir esa coyuntura en las advertencias del ejecutivo.

En paralelo, persisten en Argentina versiones sobre posibles modificaciones en la distribución de la producción de Stellantis. Una de ellas apunta a un eventual traslado de la producción de Peugeot hacia Ferreyra, aunque ese movimiento no aparece confirmado en las declaraciones de Zola.