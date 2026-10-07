Vigilia por el Papa León XIV en Córdoba: Se confirman los primeros artistas para la noche del lunes

Los cantantes Jairo y Jorge Rojas animarán con sus canciones parte de la vigilia que se hará el lunes 9 de noviembre en FAdeA, en la noche previa a la llegada del Papa León XIV a Córdoba. Lo confirmó la Comisión Organizadora de la Visita del Papa a la ciudad.

Son los primeros artistas anunciados para el evento, que según los organizadores convocará a miles de personas, sobre todo a jóvenes de Córdoba y de otras provincias.

Horarios y programa

Los accesos al predio de FAdeA se abrirán a las 18 del lunes 9. El inicio formal de la vigilia está previsto para las 22, aunque habrá shows y animación desde la apertura.

El programa incluirá momentos de oración, de música y de encuentro fraterno, detalló la comisión.

Muchos de los asistentes pasarán la noche en el predio para participar de la misa que presidirá León XIV desde las 10 del martes 10 de noviembre.

Quiénes son los artistas

Jairo nació en Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Según la comisión, interpretó en varias ocasiones la Misa Criolla, obra de Ariel Ramírez.

También creó y cantó canciones sobre la fe y la piedad popular, en soledad o junto al escritor cordobés Daniel Salzano, ya fallecido.

Jorge Rojas nació en Neuquén, se crió en Salta y vive en Córdoba desde hace varios años. La comisión lo describe como un artista de extensa trayectoria, cuya obra musical destaca los valores y la cultura popular.

Se sumarán más artistas

La organización anticipó que en los próximos días se agregarán otros cantautores a la grilla de la vigilia. Varios de ellos son creadores de música católica y sus nombres se darán a conocer "oportunamente".

El evento se enmarca en la visita apostólica del Papa a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, con el lema "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien". Se realiza a casi cuatro décadas de la segunda visita de Juan Pablo II, en 1987.

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Córdoba será el único destino del interior del país en el itinerario de León XIV, que también estará en la Ciudad de Buenos Aires y en Luján, provincia de Buenos Aires. Por eso, la comisión prevé una importante afluencia de fieles de otras provincias.

El recorrido del martes 10

El Papa llegará a Córdoba por la mañana del martes 10. Desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Taravella se trasladará a FAdeA, donde presidirá la misa multitudinaria.

Después irá al Arzobispado de Córdoba, donde almorzará. Se espera que se asome y salude desde el mismo balcón que usó Juan Pablo II en 1987 para decir unas palabras.

Un par de horas más tarde se dirigirá en papamóvil hasta la Catedral. Allí presidirá un encuentro con sacerdotes, consagrados, consagradas y agentes pastorales, antes de regresar a Buenos Aires.