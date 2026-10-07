Otro caso de armas en colegios de Córdoba: una alumna de primer grado llevó una pistola en su mochila

Una nena que cursa primer grado llevó un arma de fuego dentro de su mochila a un colegio privado de la ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió durante la mañana de este miércoles y generó preocupación entre integrantes de la comunidad educativa. El establecimiento se encuentra en un sector aledaño a barrio Alberdi. Fuentes cercanas al caso confirmaron la presencia del arma dentro de las pertenencias de la alumna, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre el episodio.

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Según versiones aportadas por integrantes de la comunidad educativa, la nena habría tenido acceso al arma porque su mamá sería policía. No se informó cómo llegó el arma hasta la mochila ni se conocieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada.

Antecedentes recientes

El episodio se suma a otros casos registrados en establecimientos educativos de Córdoba durante los últimos meses, que involucraron armas de fuego, réplicas, armas de aire comprimido y otros elementos prohibidos. Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el miércoles 26 de agosto en un establecimiento educativo de barrio General Bustos, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Alrededor de las 10, las autoridades alertaron al 911 por la presunta presencia de un arma dentro del colegio.

Tras el aviso, efectivos policiales llegaron al establecimiento y, a pedido de la directora, revisaron las mochilas de algunos alumnos y realizaron palpaciones. Durante el procedimiento secuestraron dos manoplas metálicas, un cuchillo metálico con mango de plástico y un cartucho disuasivo.

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La situación continuó cuando una alumna entregó a los policías un revólver de aire comprimido con su garrafa y cinco cartuchos disuasivos. Según las fuentes citadas en el caso, también se identificó a tres alumnos de 17 años, dos varones y una mujer, y se demoró a un joven de 18 años por una infracción al Código de Convivencia. Otro episodio tuvo lugar en un IPEM, donde un estudiante secundario llevó una réplica de un arma de fuego al establecimiento.

Los distintos episodios generaron preocupación en las comunidades educativas y abrieron interrogantes sobre el acceso de niños y adolescentes a armas y otros elementos prohibidos. Cada caso, sin embargo, presenta circunstancias diferentes y permanece bajo investigación.