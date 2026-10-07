Se vende Le Privé, el histórico hotel alojamiento de Malagueño: piden US$ 1,6 millones

El tradicional hotel alojamiento Le Privé, uno de los moteles más emblemáticos de la zona de Sierras de Oro en Malagueño, fue puesto formalmente a la venta por U$S 1.600.000. La propiedad, comercializada por Amayan Servicios Inmobiliarios, incluye la totalidad del inmueble, el mobiliario completo y el fondo de comercio, lo que permite la continuidad inmediata de su actividad comercial.

La propuesta se viralizó rápidamente en redes sociales a través de un video en Instagram, despertando nostalgia entre miles de cordobeses que recordaron las décadas de historia de este espacio vinculado al encuentro íntimo sobre la Ruta C45.

Un complejo operativo en un punto estratégico

El inmueble se despliega sobre un predio de 7.875,76 metros cuadrados de terreno y cuenta con 2.553 metros cuadrados cubiertos de edificación antisísmica. Su infraestructura comprende 32 habitaciones con baño privado, 8 de ellas equipadas con hidromasaje, y 32 cocheras individuales con acceso directo y reservado a cada unidad.

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Ubicado sobre un corredor clave que conecta a Malagueño con la capital provincial y las localidades de las sierras, en un sector signado por el crecimiento de barrios cerrados y emprendimientos urbanísticos, el establecimiento conserva su habilitación comercial vigente. Desde la firma comercializadora remarcan que el valor estratégico de la propiedad radica no solo en el suelo, sino en la versatilidad de sus instalaciones para mantener la explotación actual o encarar proyectos de alojamiento turístico, suites temporarias o residencias de adultos mayores.

La mirada inmobiliaria: el debate por el valor de lo construido

Pese al atractivo del anuncio, expertos del sector inmobiliario plantean dudas sobre la viabilidad económica de una reconversión. Consultado por InfoNegocios, el consultor Matías Merguerian coincidió en que la tasación del terreno es correcta, estimando su valor como lote entre los US$ 700.000 y US$ 1.000.000, pero cuestionó el peso que se le asigna a los metros cubiertos.

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Según el especialista, el cambio en los hábitos de consumo y la pérdida de la rentabilidad extraordinaria que supo tener el rubro años atrás hacen que la construcción existente represente hoy un desafío arquitectónico más que un plus. Adaptar la edificación, concebida sin espacios comunes ni comedores y con pasillos angostos, a nuevos destinos como un centro geriátrico podría demandar una inversión adicional de alrededor de US$ 1.500.000, lo que acercaría el costo de remodelación al de una obra nueva.

Mientras tanto, la icónica marca de la intimidad cordobesa permanece abierta y operativa, a la espera de un inversor dispuesto a continuar su legado o a encarar una profunda transformación sobre la Ruta C45.