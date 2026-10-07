Radiografía productiva de Córdoba: el campo aporta el 30% de la riqueza pero la tecnología duplica su peso en empleo

La incipiente recuperación que insinuó la economía cordobesa durante los primeros meses del año volvió a perder fuerza. Según el Informe Técnico de la Economía de Córdoba (ITEC), elaborado por el Instituto de Economía y Finanzas (IEF) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, el Índice de Actividad Económica de Córdoba (IAEC) registró una contracción del 1,92% en el segundo trimestre de 2026 respecto al período previo.

La caída interrumpió el leve rebote observado a comienzos de año y devolvió a la provincia al sendero contractivo. En la comparación interanual, el indicador mostró una baja del 2,08%, contrastando con el incremento del 2,16% que se había verificado en el primer trimestre.

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De acuerdo con el informe coordinado por el Lic. Ignacio Juncos y dirigido por el Dr. Hernán Morero, el deterioro fue generalizado: ocho de las diez series mensuales que integran el índice mostraron variaciones trimestrales negativas.

Los motores que traccionaron la caída

A diferencia del trimestre previo, donde actividades como la industrialización de maní o el consumo de combustibles empujaban el indicador, el período abril-junio mostró un marcado agotamiento.

Entre los rubros con mayor impacto negativo se destacaron:

- Industrialización de girasol: Sufrió un severo desplome del 15,51% trimestral y del 13,51% interanual.

- Industrialización de soja: Registró una retracción del 7,14% trimestra l (-4,19% interanual).

- Patentamiento de vehículos: Cayó 5,03% trimestral y anotó una profunda contracción interanual del 13,51%.

- Demanda de empleo: Retrocedió 3,14% en el trimestre y marcó un derrumbe del 13,48% en la comparación interanual.

- Recaudación de Ingresos Brutos: Descendió 3,37% trimestral (-0,81% interanual), reflejando el menor nivel de facturación en el comercio y los servicios.

En paralelo, indicadores clave como el consumo de gas industrial (-2,63%), el consumo de energía eléctrica (-1,76%) y el despacho de cemento Portland (-2,67%) confirmaron la pérdida de dinamismo en la industria y la construcción provincial.

La estructura productiva y el empleo en Córdoba

Junto con el seguimiento de coyuntura, la publicación del IEF incluyó un informe especial que analiza la composición del Valor Agregado Bruto (VAB) y del empleo registrado privado en la provincia entre 2004 y 2024, elaborado a partir de datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos y del Ministerio de Trabajo nacional.

El estudio expone una marcada asimetría entre la capacidad de generar riqueza y la habilidad para absorber mano de obra según cada sector productivo:

- Sectores agrícolas y rentistas: Aportan casi tres de cada diez pesos de la producción provincial (28,91% del Valor Agregado), pero explican apenas el 7,44% del empleo registrado privado. Su coeficiente de intensidad ocupacional es de solo 0,26 respecto al promedio general.

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- Industrias y servicios intensivos en conocimiento: Representan el 6,66% del Valor Agregado, pero concentran el 14,52% del empleo privado. S u indicador de intensidad laboral asciende a 2,18, lo que significa que el sector de la tecnología y los servicios calificados genera más del doble de puestos de trabajo directos por unidad de producto que el promedio de la economía provincial.

- Sectores de baja tecnología e infraestructura: Continúan siendo la columna vertebral del mercado de trabajo: las industrias y servicios de baja tecnología explican el 33,42% del VAB y el 43,30% del empleo, mientras que los servicios infraestructurales concentran el 23,89% del producto y el 25,97% de los puestos laborales.

En sus conclusiones de largo plazo, los investigadores advierten sobre la escasa transformación estructural de la economía de Córdoba en las últimas dos décadas, donde más del 86% de la producción permanece concentrada en rubros de baja complejidad o vinculados a la explotación del suelo, señalando la necesidad de impulsar una mayor diversificación hacia sectores con alto valor agregado e impacto en el empleo.