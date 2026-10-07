"Oportunismo político y voracidad institucional": el gremio municipal se opone a la idea que policías controlen el tránsito

El SUOEM rechazó cualquier intento del Gobierno de Córdoba de avanzar sobre las funciones de la Policía Municipal de Tránsito. Según el gremio, el gobernador Martín Llaryora pretende usar una situación circunstancial para quedarse con atribuciones que la Constitución reconoce al Municipio.

Esta semana el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros planteó la necesidad de dotar de más funciones a los policías y conferirles la facultad de ser agentes de tránsito, tanto para administrar como para multar. Iniciativa acompañada por muchos especialistas en la materia, y hasta por el mismo intendente Passerini que aceptó discutirla.

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En un comunicado, el sindicato sostuvo que se trata de "oportunismo político y voracidad institucional". Afirmó que el mandatario provincial actúa "en su afán por la suma del poder público".

El gremio también planteó que se vulnera la autonomía de la Ciudad de Córdoba, "expresamente reconocida por la Constitución Provincial".

Qué pasó el domingo, según el gremio

El SUOEM aclaró que el domingo no hubo un paro. Explicó que al personal de Tránsito se le adeudaban ítems salariales desde hacía cinco meses, un reclamo de 150 días.

Ante esa situación, indicó, no hubo trabajadoras ni trabajadores dispuestos a seguir cubriendo de manera voluntaria un servicio que no se les pagaba.

Para el sindicato, convertir ese incumplimiento de pago en argumento para avanzar sobre funciones municipales es "inadmisible". Y planteó una pregunta a la Provincia: "¿Y si, en lugar de intentar avanzar sobre sus competencias, ayudaran al Municipio?".

Los argumentos del Municipio

El comunicado sostiene que la Municipalidad cuenta con personal, infraestructura y una experiencia de más de 60 años en su Policía Municipal de Tránsito para desarrollar estas tareas.

Cuando un procedimiento requiere intervención policial, recordó el gremio, ambos organismos trabajan de manera coordinada. Y fijó su postura: "Coordinar no es sustituir. Colaborar no es apropiarse de competencias ajenas".

El SUOEM se refirió además a la visita del Papa León XIV. Indicó que el personal municipal está "plenamente a disposición" para garantizar el operativo que la Ciudad requiera.

El gremio agregó que lo hará "con el orgullo de ser anfitriones del Santo Padre".

El sindicato cerró el comunicado con una definición: defenderá "nuestras funciones, el trabajo municipal y la autonomía de Córdoba". Y planteó que "la Ciudad necesita una Provincia que la acompañe".