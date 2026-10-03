La UNC ultima detalles para albergar el Premio Mundial de Ciencias Albert Einstein

El acontecimiento marca el encuentro entre la vanguardia del conocimiento mundial y la tradición académica más antigua de la Argentina. Fundado en México en 1982, el World Cultural Council (WCC) es una organización internacional sin fines de lucro enfocada en promover la paz, la justicia social y el desarrollo sostenible mediante el avance de la cultura, la ciencia y la educación.

A lo largo de su trayectoria, la institución ha llevado a cabo sus ceremonias de premiación en prestigiosas universidades europeas y globales, pero este año la Casa de Trejo asumirá el rol de anfitriona para toda la región. Según relató Martín Assandri —a cargo del área de Vinculación y Proyectos Especiales de la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica de la UNC— el origen de esta designación se remonta a un encuentro institucional de finales de 2025, cuando durante una reunión el rector Jhon Boretto entabló contacto con las autoridades del organismo internacional. A partir de ese diálogo, una comitiva del Consejo visitó las instalaciones universitarias y los espacios históricos de la ciudad para certificar las condiciones operativas y la solidez institucional del establecimiento.

“A lo largo de estos 40 años, su origen y su función han sido las de promover a la ciencia y los desarrollos para la humanidad. Por primera vez en la historia de estos premios, que se han entregado en Europa principalmente, se entregan en Latinoamérica y nos han elegido a nosotros, la UNC, para ser la universidad anfitriona”, destacó Assandri.

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El proceso de evaluación

En esta 41ª edición, que tendrá lugar el 2 de noviembre, el organismo decidió otorgar de manera exclusiva el Premio Mundial de Ciencias Albert Einstein. La galardonada es la profesora Katerina Harvati, presidenta de la cátedra de Paleoantropología y directora del Centro Senckenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente de la Universidad de Tübingen (Alemania).

Su trabajo transformó el estudio evolutivo mediante el desarrollo de técnicas de morfometría geométrica 3D para la reconstrucción virtual de fósiles, aportando evidencia sobre la diferenciación de los neandertales respecto al Homo sapiens y confirmando el origen africano de las primeras migraciones humanas.

El proceso de selección estuvo liderado por un jurado de 75 referentes internacionales, entre los que figuran galardonados con el Premio Nobel y anteriores ganadores del Premio Einstein. La ceremonia central tendrá lugar el lunes 2 de noviembre a las 19 en el Teatro del Libertador San Martín y durante el acto la investigadora recibirá una medalla y la distinción económica que otorga el consejo internacional. En tanto, el martes 3 a partir de las 10 de la mañana, el Centro Cultural de la UNC albergará una jornada de conferencias magistrales abiertas al público (previa inscripción en el portal institucional del evento). Asimismo, en la antesala de estas disertaciones, la universidad otorgará a Harvati el título de doctora Honoris Causa.

Reconocimiento al talento científico regional

Junto con la distinción internacional, la organización contempló un apartado para destacar la labor de los equipos locales. Aunque la pauta habitual del consejo establece la entrega de un número menor de menciones, las autoridades de la UNC gestionaron ampliar el cupo a 12 galardones para abarcar distintos estadios de la carrera académica e investigativa en la provincia. La selección de las candidaturas se realizó mediante la evaluación de un jurado compuesto por siete especialistas, quienes analizaron 62 postulaciones procedentes de diversas universidades públicas y privadas.

“Según la sede, suele haber entre 6 o 7 reconocimientos especiales. Pero hicimos el pedido especial y nos permitieron que fueran 12 para poder separarlos en tres categorías: estudiantes, jóvenes investigadores y a la trayectoria. Y ellos accedieron”, explicó el funcionario de la casa de altos estudios.

Así, en la categoría de Trayectoria Científica serán distinguidos la bióloga Sandra Myrna Díaz por sus aportes al conocimiento de la biodiversidad y la ecología; el inmunólogo Gabriel Adrián Rabinovich por sus contribuciones a la investigación biomédica; el químico Gustavo Adolfo Rivas por el desarrollo de las ciencias analíticas, y el economista Guillermo Ordoñez por sus investigaciones en el campo de la economía.

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En el segmento de Jóvenes Investigadores se seleccionó a Ezequiel Simeoni en el área de ingeniería biomédica e innovación tecnológica; a María Julia Lamberti por sus estudios en microbiología y ciencias biológicas; a Miguel Francisco Sofo Haro en ciencias de la ingeniería, y a Fidela Azarian Rodríguez por su contribución al fortalecimiento de las ciencias sociales. Por su parte, la categoría Jóvenes Estudiantes destacó el rendimiento académico y la vocación científica de María Gracia Archilla en Ingeniería Química; Tiago Alejo Herrador en Genética y ciencias biomédicas; Víctor Rubén Sandez en Astronomía y Física, y Martina Torres Criscuolo en Filosofía.

Articulación institucional y marco presupuestario

La organización de un evento de alcance global requirió una coordinación logística entre diversos sectores de la administración pública provincial y las dependencias universitarias. El financiamiento operativo contó con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de su Secretaría de Cultura, la Agencia ProCórdoba y el Banco de Córdoba, mientras que la universidad dispuso la infraestructura de sus recintos y el trabajo de sus equipos técnicos.

Esta dinámica de cooperación cobra relevancia ante la situación económica que atraviesa el sistema de educación superior en la Argentina. Al respecto, Assandri remarcó la predisposición de las autoridades del consejo internacional para adecuar las exigencias del protocolo a las posibilidades de la institución anfitriona.

“Como las últimas ediciones han sido en distintos países de Europa, ellos venían con otras realidades desde el punto de vista presupuestario. Y la verdad es que hemos tenido muy buena recepción por parte de ellos al expresarle que la voluntad y la alegría de recibirlos es inmensa, pero con ciertas limitaciones, principalmente desde el punto de vista del presupuesto. Ellos lo entendieron y se ajustaron a las condiciones y limitaciones que teníamos”, concluyó.