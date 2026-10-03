Dos cordobeses revolucionan un club húngaro con scouting y talento sudamericano

Hasta hace poco más de un año, el Zalaegerszeg era uno de esos equipos tradicionales del fútbol húngaro cuya única aspiración consistía en mantenerse en la máxima categoría. Hoy, el panorama es completamente diferente. El club terminó la última temporada peleando por un lugar en las competencias europeas, alcanzó la final de la Copa de Hungría y se convirtió en una de las grandes revelaciones del campeonato. Detrás de ese cambio aparecen dos nombres cordobeses: Andrés Jornet y Damián Pedrosa. Ambos llegaron al club con una idea muy clara: desarrollar un proyecto sustentable que combinara competitividad deportiva con equilibrio financiero, apostando principalmente a la detección de jóvenes talentos sudamericanos. La fórmula, poco habitual en el fútbol húngaro, comenzó a dar resultados antes de lo previsto.

Jornet y Pedrosa se conocieron hace más de una década mientras trabajaban en Talleres. Después de recorrer distintos caminos profesionales —con experiencias en la MLS, el fútbol croata y nuevamente en el club albiazul— decidieron dar el salto hacia una gestión propia. La oportunidad apareció en Hungría, un mercado que consideraban con enorme potencial por su infraestructura y por la posibilidad de incorporar futbolistas extranjeros sin las restricciones que existen en otras ligas europeas.

“La clave es tener un proyecto coherente. Desde el perfil del jugador que se busca hasta el dinero que se invierte, todo tiene que responder a una misma idea”, explicó Jornet a 2PlayBook al describir la filosofía que guía al club.

El corazón del modelo está en el scouting. Mientras muchos equipos europeos priorizan futbolistas ya consolidados, el ZTE decidió asumir un riesgo mayor: incorporar jóvenes con potencial, acompañarlos en su proceso de adaptación y convertirlos en activos deportivos y económicos. Durante la primera temporada, esa estrategia permitió vender ocho jugadores, fortaleciendo las finanzas del club sin resignar competitividad.

Desarrollo de jóvenes talentos



Ese trabajo ya comenzó a recibir reconocimiento internacional. Un informe elaborado por el CIES Football Observatory, uno de los principales centros de investigación del fútbol mundial, ubicó al ZTE como el tercer mejor club del mundo en materia de captación y desarrollo de jóvenes talentos, sólo detrás del Chelsea y del Salzburgo.

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El crecimiento deportivo también modificó el perfil del plantel. Actualmente el equipo cuenta con cuatro futbolistas argentinos: Fabricio Amato, Nicolás Elosú, Lucas Alfonso y Tiago Peñalba, además de jugadores provenientes de Brasil, Colombia, Paraguay, Costa Rica, México y distintos países africanos. La apuesta consiste en construir un plantel multicultural con capacidad para proyectar futbolistas hacia las principales ligas europeas. Según Jornet, la presencia de dirigentes argentinos también facilita la adaptación de los jugadores. El acompañamiento cotidiano, el idioma compartido y hasta costumbres como el mate o los asados ayudan a reducir el impacto que implica instalarse en un país con una cultura y un idioma muy diferentes.

El proyecto, sin embargo, va mucho más allá de los resultados deportivos. Ambos dirigentes sostienen que el verdadero objetivo es construir un club económicamente sostenible mediante la formación y posterior venta de futbolistas. “Desarrollar talento joven es la mejor forma de generar valor deportivo y económico”, resume Jornet.

La experiencia también busca modificar la manera en que el fútbol húngaro se vincula con el resto del mundo. Para los cordobeses, abrir las puertas a nuevos mercados permitirá elevar el nivel competitivo de una liga que durante décadas permaneció relativamente aislada del circuito internacional.