Cavagliatto: “Vamos a defender con uñas y dientes el torneo de 30 equipos”

Juan Manuel Cavagliatto volvió a ratificar su postura a favor del torneo de 30 equipos en la Liga Profesional y dejó en claro que los clubes del Interior defenderán el actual formato de la máxima categoría del fútbol argentino. “Nosotros, como clubes del Interior, vamos a defender con uñas y dientes el torneo de 30 equipos”, afirmó el presidente de Instituto.

La definición fue realizada en diálogo con Cadena 3, después de la contundente victoria de la Gloria por 4-1 frente a Independiente en Avellaneda. Cavagliatto sostuvo que no se trata de una posición nueva y recordó que ya había sido consultado sobre el tema dos años atrás. “Hace dos años me lo preguntaron y lo vuelvo a reafirmar, el Interior necesita 30 equipos”, señaló.

El presidente de Instituto vinculó la cantidad de participantes con las posibilidades que tienen los clubes de las provincias de competir en igualdad de condiciones y disputar espacios de protagonismo dentro de la Primera División. “Este tipo de torneos hace que los equipos como nosotros podamos estar en la pelea, que podamos discutir y que la gente del Interior esté contenta”, explicó Cavagliatto, quien convirtió así la defensa del formato en una cuestión vinculada con la representación federal del fútbol argentino.

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Una discusión que vuelve a escena

La cantidad de equipos que debe tener la Primera División argentina es un debate que se mantiene abierto desde hace años. El campeonato tuvo distintas modificaciones de estructura y cantidad de participantes, con períodos de expansión y reducción que fueron acompañando cambios en los sistemas de ascensos y descensos.

La discusión volvió a tomar fuerza recientemente a partir de una propuesta presentada por River, que incluyó distintas alternativas para modificar el funcionamiento de la Liga Profesional y planteó una reducción gradual de la cantidad de equipos en las próximas temporadas.

En ese escenario, la posición de Instituto aparece alineada con la defensa de los clubes del Interior frente a cualquier esquema que implique reducir la cantidad de participantes. Cavagliatto sostiene que el formato actual amplía las posibilidades de que instituciones de distintas provincias puedan competir en la máxima categoría y disputar protagonismo frente a los equipos tradicionalmente más fuertes.

El formato que llevó la Liga a 30 clubes

La composición actual de la Primera División es resultado de sucesivas modificaciones. En 2019, la categoría contaba con 24 equipos, luego de varios años en los que se registraron más descensos que ascensos.

Después de la pandemia, la cantidad de clubes volvió a incrementarse. En 2024 se eliminaron los descensos y posteriormente se avanzó hacia un esquema de competencia que contempla dos torneos clasificatorios y playoffs durante el año. Ese proceso llevó a que la Liga Profesional pasara de 28 a 30 equipos, una estructura que ahora vuelve a ser discutida ante las propuestas para reducir progresivamente la cantidad de participantes.

Para Cavagliatto, sin embargo, el debate no debería centrarse únicamente en la cantidad de clubes sino también en lo que representa la Primera División para las instituciones del Interior. Su planteo es que una competencia más amplia permite que equipos como Instituto tengan mayores posibilidades de “estar en la pelea” y que sus hinchas puedan sentirse representados en el máximo nivel. La discusión, de todos modos, excede a Instituto. El eventual cambio del número de participantes requeriría acuerdos dentro de la estructura de la Liga Profesional y de la AFA, en un escenario en el que distintas instituciones mantienen posiciones diferentes sobre cuál debería ser el modelo de Primera División.