Estudiantes universitarios ingresaron a la Secretaría de Educación: “Se nos acabó la paciencia y no nos vamos hasta que cumplan la ley”

Una nueva protesta comenzó con una sentada frente al Palacio Pizzurno y derivó en el ingreso a la sede de la Secretaría de Educación de la Nación, donde estudiantes universitarios permanecen para reclamar respuestas del Gobierno sobre el financiamiento universitario. La medida se produce a una semana de una nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

Los estudiantes exigen el cumplimiento de la Ley, además de un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas presupuestarias para las residencias y los comedores universitarios.

La decisión de permanecer dentro del edificio forma parte de una escalada de medidas de protesta que el movimiento estudiantil viene llevando adelante en las últimas semanas. Según plantearon los estudiantes, ya realizaron movilizaciones, clases públicas, cortes de calles y presentaciones de petitorios para reclamar por la situación presupuestaria de las universidades.

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La protesta también se da en un contexto de mayor actividad legislativa y movilización social. La Marcha Federal Universitaria fue convocada para el 15 de octubre y confluirá con otras manifestaciones previstas frente al Congreso, entre ellas las vinculadas con la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En ese marco, los estudiantes decidieron profundizar la protesta y permanecer en la sede de la cartera educativa, encabezada por Carlos Torrendell, a la espera de respuestas sobre los reclamos. “Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, sostuvo Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

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La dirigente cuestionó además la postura del Gobierno frente al reclamo universitario y sostuvo que el conflicto excede a las universidades. “Tenemos enfrente a un Gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la Justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, afirmó.

“Se nos acabó la paciencia. Y no nos vamos a ir de acá hasta que se comprometan a cumplir con los reclamos que les acercamos”, concluyó Bär Larralde.

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La toma pacífica en el interior de Pizzurno 935 tiene un número y un destinatario claro. Son cerca de un centenar de alumnos los que sostienen la ocupación en el hall principal del edificio, con una condición innegociable para levantar campamento: que los reciba cara a cara el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Para blindar la medida desde afuera, los manifestantes lanzaron una convocatoria de urgencia pidiendo que agrupaciones y vecinos se acerquen a las inmediaciones del Palacio para hacerles el aguante.

En ese contexto de trinchera, la agencia Noticias Argentinas logró dialogar desde adentro con otra de las referentes de la protesta: Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). La dirigente apuntó directamente contra la intransigencia de Balcarce 50: "No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir", disparó.

Lejos de encapsular el conflicto únicamente en universidades, González Puente aprovechó los micrófonos para pedir un respaldo masivo. En su mensaje, exhortó a los habitantes de la Capital Federal, el AMBA y toda la provincia de Buenos Aires a sumarse físicamente a la protesta en la puerta de la Secretaría. "Lo único que venimos a hacer es a defender el derecho de todos los argentinos a poder estudiar, a poder elegir una carrera universitaria y salir con un título que dé cuenta de todo ese esfuerzo", remató.

TC/ML/MSS