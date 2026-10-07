Emiliano Yacobitti: "Milei si no aplica la Ley, daña la democracia y puede provocar marchas violentas como en Francia"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, abordó el complejo escenario que atraviesa la educación superior en el país. Durante la entrevista, el exdiputado nacional repasó el reciente fallo judicial que declaró la inconstitucionalidad del decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario, la creciente fuga de talentos docentes por la crisis salarial y las comparaciones con los recientes conflictos estudiantiles en Francia, haciendo un llamado a la responsabilidad institucional para garantizar el funcionamiento del sistema público.

Emiliano Yacobitti es contador público y dirigente político ligado a la Unión Cívica Radical. Actualmente se desempeña como vicerrector de la Universidad de Buenos Aires desde agosto del año 2022. Previamente se desempeñó como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023. Es profesor de la materia de Sistemas Contables en la Facultad de Ciencias Económicas. En el ámbito privado ejerce como asesor tributario y desarrolla actividades de consultoría económica.

Emiliano, muy buenos días. Un gusto de hablar con vos nuevamente sobre el mismo tema que todavía no se soluciona. Un juez declaró inconstitucional la ley que había trabado... la Ley de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo sigue buscando vueltas para no cumplirla y nos parecía que era oportuno visibilizar este tema y volver a consultarte. Así que te escuchamos con atención.

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Hola, ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, obviamente lo que recibimos ayer fue una muy buena noticia. En realidad, dos buenas noticias: una es que Lionel Messi decidió recibir el honoris causa de la Universidad de Buenos Aires; pero otra, que nos llega menos al corazón, pero que es mucho más importante, que es que la Justicia decretó la inconstitucionalidad del decreto presidencial que suspendía la Ley de Financiamiento Universitario.

En realidad es un juez en primera instancia, obviamente el Gobierno apela, va a terminar nuevamente en la Corte Suprema. Lo único que hace el Gobierno es dilatar y dilatar la orden que ya la Corte Suprema de Justicia le había dado de que tenía que cumplir la ley. La ley que había salido, digamos, reinstalada por el voto de dos tercios después del veto presidencial. Aún así, llevamos meses y meses sin el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema. Al mismo tiempo, el Gobierno obviamente va a apelar el fallo en primera instancia que declara inconstitucional esta segunda ley. Y al mismo tiempo tenemos, que está en todos los medios, el estallido que se produjo en Francia a partir de la discusión por la baja del presupuesto en la educación (colegios secundarios, pero también es educación).

Incluso el fallo que sacó el juez de primera instancia es bastante duro para con el decreto, porque habla de que se excede en sus atribuciones, porque pretende, digamos, pasar por encima de la Cámara de Diputados. Tenemos que hacer memoria ya, porque venimos discutiendo hace mucho tiempo sobre esto. En un principio, el Gobierno vetó la ley, no fue a la Justicia, sino que la validó vetándola. Y después, cuando se encontró con una mayoría ampliada de más de dos tercios, que pocas veces se consigue en las Cámaras, bueno, ahí intentó ir a la Justicia. Obviamente, creo que lo que nosotros necesitamos desde las universidades es la certeza de que el Gobierno va a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque lo que hoy está pasando en las universidades es que, independientemente —y creo que siempre vale decir lo que se logró— de que algunas cosas se fueron logrando, como aumentos escalonados después de que se firmó el acta paritaria, como conseguimos los fondos para los funcionamientos de los hospitales, todavía no se pudo cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, y eso es una pérdida salarial para los profesores y el resto de los trabajadores de las universidades, que hace que tengan que directamente buscarse otros trabajos complementarios, con lo cual eso atenta directamente contra la calidad, o en algunos casos, que ni siquiera pueden hacerlo, tener que dejar la universidad o bajar la dedicación. Y estamos hablando de profesores que son las personas más capacitadas que existen, tanto en el sistema científico como en el sistema académico argentino. Estamos hablando de profesionales de la salud, estamos hablando de investigadores con dedicación exclusiva, que apenas superan la canasta básica, y la gran mayoría de los profesionales que trabajan en la universidad, que están muy por debajo de la canasta básica. Y esto nos encuentra en un momento donde el conocimiento en el mundo es el principal guía, el principal insumo para el desarrollo de una nación. Nosotros el año pasado solamente reformamos más de 30 planes de estudios. Eso lo que implica es que los docentes tienen que volver a capacitarse, porque los docentes son elegidos por concurso y tienen que volver a capacitarse. Y es lo lógico, porque todo va cambiando, y permanentemente nosotros tenemos la obligación de tener y enseñar, tener planes de estudios actualizados, digamos. Logramos crear carreras nuevas entre varias facultades, como las de Biotecnología. Se está incorporando la inteligencia artificial, que todavía en ninguna parte del mundo se sabe cómo va a ser, pero eso tiene mucho que ver con capacitación e investigación. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de perder a los mejores profesores que tenemos en todo el sistema público de universidades. No es solamente la Universidad de Buenos Aires las que aparecen en los rankings; es un sistema público que funciona a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que le permite a la sociedad saber que hay un pedacito del Estado que funciona, que funciona bien, y que le permite cambiar su realidad.

El Gobierno contraataca: apelará el fallo a favor de las universidades y le cierra la puerta a cualquier negociación

Emiliano, contanos qué paralelismos, reflexiones, qué te genera ver los disturbios que en este momento en Francia se han iniciado casualmente por un recorte en la educación a lo que fuera colegios secundarios.

Bueno... A ver, obviamente yo soy el primero en repudiar todo tipo de disturbios. Me parece que nosotros en la Argentina mostramos que se pueden hacer marchas muy, pero muy, pero muy masivas que se desarrollan con tranquilidad. Pero también es cierto que del otro lado hay que escuchar. Lo que a nosotros no nos puede pasar es que el 15 de este mes estamos yendo a la quinta marcha universitaria. Se ganaron en el Congreso las votaciones y el Gobierno decide mirar para otro lado y no cumplir la ley. Porque ahí lo que ponés en riesgo es el sistema de defensa y de reclamo que tiene una sociedad. Si cuando una sociedad reclama y va al Congreso y consigue una ley, el Gobierno la veta; y si cuando la veta la Justicia dice que la tiene que cumplir y no la cumple, bueno, ¿cómo hace la sociedad para reclamar? Me parece que eso es lo que tenemos que saber. Y lo que también tenemos que saber es que lo que se está perdiendo es una herramienta que le permite a los jóvenes ser libres, que le permite a los jóvenes saber que va a depender de su esfuerzo el lugar hasta donde van a poder llegar. Que la transmisión hereditaria de la pobreza se puede terminar si vos tenés universidades públicas de calidad. Porque no solamente te alcanza con tener educación de calidad; vos podés tener educación de calidad en algunos nichos, privada, pero eso es educación para pocos. Y deja de ser una herramienta de transformación social. Es una herramienta sí de excelencia, pero que consolida el lugar donde uno nació.

“Hay una decisión política de no cumplir con la ley de financiamiento universitario”

Pero a ver si te interpreto Emiliano, lo que vos decís es que Argentina le ha demostrado... Siempre se dice que Argentina, junto con Francia, es el otro país insumiso con manifestaciones, y Argentina además ha tenido tragedias en los años 70 y 80, y ha aprendido a hacer manifestaciones en paz, como de hecho todas las que se han hecho alrededor de la universidad pública en estos años de Milei. Pero que si finalmente las manifestaciones en paz chocan contra un Gobierno que no cumple la ley, más tarde o más temprano van a derivar en algo que no sea pacífico.

Obviamente que espero que no, y obviamente que hay que reflexionar y que el Gobierno tiene que sentarse a dialogar con las universidades. En algunos temas lo ha hecho, como por ejemplo recién decía lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento de los hospitales. Pero lo que el Gobierno tiene que entender es que no puede dar el ejemplo de no cumplir una ley que sanciona el Congreso, porque si no el sistema democrático se daña, se dañan las principales instituciones donde la sociedad tiene para reclamar. Es como que Milei haya ganado las elecciones y el que no votó a Milei dice: "No, yo no lo reconozco como presidente porque no me gusta". Bueno, están las reglas democráticas y si no te gusta, en la próxima elección tendrás para votar a otro. Bueno, en este caso el Gobierno también tiene que respetar la voluntad del pueblo y de los representantes de ambas Cámaras que votó con una mayoría que muy pocas veces yo recuerdo que se haya conseguido desde la democracia hasta ahora, porque si no la gente deja de tener un lugar institucional donde reclamar.

Clarísimo. Bueno, Emiliano, los acompañamos como siempre visibilizando el tema y así lo seguiremos haciendo. Te mandamos un abrazo fraterno como la mejor de las suertes.

Muchísimas gracias a ustedes y doble gracias porque siempre son de los que están visibilizando este tema, que a veces, si no hay una movilización gigantesca, cuesta hacerlo visible, pero ustedes siempre están pendientes de cada uno de los avances de la situación. Así que, muchísimas gracias.

MEG