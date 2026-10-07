Hacia una nueva arquitectura institucional para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología

Un grupo de investigadores, docentes, profesionales y tecnólogos de distintas instituciones científico-tecnológicas impulsa una discusión sobre el futuro de las universidades nacionales y del sistema de ciencia, tecnología e innovación en Argentina. El espacio, denominado Foro Federal de Ciencia, Tecnología y Universidad (Foro Federal CTU), propone avanzar hacia una nueva arquitectura institucional para el sector.

El debate tendrá un nuevo capítulo este jueves 8 y viernes 9 de octubre, cuando se realicen en Resistencia, Chaco, las Terceras Jornadas “Hacia una nueva arquitectura institucional para Universidad, Ciencia, Tecnología e Innovación”. El encuentro tendrá lugar en la Sede Resistencia de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS).

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Las jornadas forman parte de un proceso iniciado en 2025 en Misiones y continuado posteriormente con encuentros en La Plata, Bariloche y Resistencia. La iniciativa reúne a integrantes de más de una docena de universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de Misiones, la UNCAUS, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Nacional de Chilecito, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional del Centro, la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Nacional de Salta.

El Foro Federal CTU plantea como horizonte una “Ciencia Orientada, Tecnología Nacional y Universidad Crítica” y busca discutir el lugar que ocupan la ciencia, la tecnología y la educación superior dentro de un proyecto de desarrollo productivo y soberano.

En los documentos elaborados por el espacio, sus integrantes describen la situación actual del sistema científico-tecnológico y universitario como un proceso de “disolución, destrucción y cientificidio”. Frente a ese diagnóstico, proponen discutir alternativas institucionales que permitan sostener y reorganizar las capacidades existentes.

Las reuniones realizadas en Misiones y Bariloche funcionaron como instancias de elaboración de propuestas. El objetivo de las nuevas jornadas es profundizar ese trabajo y avanzar sobre una agenda común para el sector, con especial énfasis en la relación entre las universidades, los organismos científicos, el Estado y los distintos actores productivos y sociales.

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Los cinco ejes para discutir una nueva arquitectura institucional

El encuentro de Resistencia se estructurará alrededor de cinco ejes de debate: el desarrollo tecnológico y la soberanía; la arquitectura institucional del complejo de Ciencia, Tecnología y Universidad (CTU); la articulación con actores sociales, organismos de ciencia y tecnología y empresas públicas; la vinculación y transferencia; y la federalización del complejo CTU.

El planteo parte de la necesidad de construir un sistema más federal, integrado y vinculado con la sociedad. Para sus impulsores, la discusión institucional no se limita a la estructura de las universidades o de los organismos de ciencia y tecnología, sino que también involucra su relación con el desarrollo económico y productivo del país.

Como resultado del proceso de encuentros y debates, el Foro Federal CTU elaboró un documento que busca funcionar como insumo para una discusión más amplia sobre el futuro del sistema. El texto propone pensar una política de ciencia, tecnología e innovación vinculada con un proyecto nacional de desarrollo productivo, inclusivo, sustentable y soberano.

La convocatoria de Resistencia busca así continuar una discusión que comenzó hace más de un año y que sus organizadores pretenden extender a investigadores, docentes, profesionales, tecnólogos y a la comunidad universitaria en general, en un momento en que el futuro de las capacidades científicas y tecnológicas ocupa un lugar central en el debate sobre el modelo de desarrollo del país.