La Bienal de Arquitectura de Buenos Aires celebra 40 años con actividades gratuitas

La XX Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires celebra sus 40 años de existencia con una nueva edición que se desarrolla desde el 22 de septiembre y durante todo octubre, con exposiciones, conferencias y actividades gratuitas en seis espacios de la Ciudad.

Creada en 1985 por Jorge Glusberg desde el Centro de Arte y Comunicación (CAYC), la Bienal se convirtió en una plataforma pública de reflexión crítica y experimental sobre arquitectura, diseño y urbanismo. Es considerada pionera en América Latina y forma parte de la trilogía más relevante del mundo junto a las Bienales de Venecia y San Pablo.

Parque del Maldonado: en Palermo avanza la transformación de una zona ferroviaria

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A lo largo de su historia, el evento convocó a nueve ganadores del Premio Pritzker y a figuras internacionales como Zaha Hadid, Rem Koolhass, Norman Foster, Toyo Ito y Bjarke Ingels Group.

La edición 2026 se realiza en el marco del Mes del Diseño y la Arquitectura de Buenos Aires y tiene seis sedes: el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Recoleta, espacios históricos del evento, además la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Arte Decorativo, el MARQ y la Casa Victoria Ocampo.

El programa de conferencias internacionales se desarrolla del 5 al 10 de octubre en el auditorio Amigos del Bellas Artes. El cierre contempla la entrega de los Premios Bienal XX y la ceremonia del Premio Oscar Niemeyer para la Arquitectura Latinoamericana.

Tres eventos imperdibles que llegan a CABA en octubre: literatura, diseño y música gratis

La consigna curatorial de esta edición es “Habitar”, una propuesta que explora los factores culturales, sociales, históricos y tecnológicos que condicionaron la relación entre las personas y los espacios que ocupan.

La programación completa se encuentra disponible en https://labienalarg.com.ar/.