Provincia de Buenos Aires: Los principales desafíos y límites del acuerdo entre LLA, el PRO y la UCR

En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical tienen como meta “terminar con el peronismo”. Y en base a ese objetivo comenzaron a conversar para tejer un acuerdo electoral en 2027. Pero todavía hay puntos que suturar para la arquitectura de la estrategia y, sobre todo, el armado de las listas.

En el espacio de los hermanos Javier y Karina Milei argumentan que tiene que haber discusión macro, para definir al candidato a gobernador, y después un debate distrito por distrito. En cuanto al postulante que puede desafiar al oficialismo provincial, hay coincidencias con los amarillos en que puede ser el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Aunque hay voces que no descartan que sea el diputado nacional Sebastián Pareja, el titular de LLA en la provincia, y que “El Colo” sea la carta libertaria para suceder al jefe de Gobierno Jorge Macri. “Todo es posible”, menciona un dirigente libertario.

Si se coloca la lupa en las principales secciones y localidades, en LLA ya avisaron que se debe producir un debate sobre qué sucede en cada lugar y qué candidatos son los mejores, independientemente si el municipio es controlado por el partido de Mauricio Macri o no. Incluso, apuntan a que deben discutir lugares de gobierno local y listas al concejo deliberante. La idea choca con lo que piensan los principales referentes amarillos porque no pretenden habilitar la discusión en los territorios que controlan, como Zárate, Pinamar o Vicente López.

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Por lo bajo, un importante dirigente con recorrido provincial de color amarillo expresó que se debe respetar esa cuestión “a rajatabla”. Una manera de ir marcando la cancha ante las próximas reuniones.

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Además, aparece en el horizonte otra cuestión que puede traer problemas: de qué manera se definirán esos candidatos. En el PRO, piden encuestas como criterio. Pero en LLA no quieren determinaciones en base a sondeos porque consideran que pueden errar. Ese eje provocará tensión, sin dudas.

¿Qué lugar ocupa la UCR en todo este debate? Por el momento, hay fuentes libertarias que reconocen ante PERFIL primeras conversaciones “muy informales”. Con una aclaración: ven a la fuerza centenaria “muy dividida” y no creen que se produzca un acompañamiento orgánico. Sí, prevén, que habrá radicales “con peluca” que se sumen a este armado.

Mientras estas charlas corren, cada dos semanas se produce un encuentro en Casa Rosada entre referentes del Gobierno nacional, como el subsecretario general de presidencia Eduardo “Lule” Menem y Santilli, con los diputados Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Son cónclaves para afinar la agenda legislativa. Un punto en el que hoy no hay inconvenientes.

La palabra de Ritondo

“Si las fuerzas del cambio vamos divididas y gana el pasado, lo que desaparece no es un partido, es la oportunidad del país”, expresó el legislador acerca del entendimiento con LLA. “Ya lo vivimos en 2019 y lo pagamos carísimo. No podemos tropezar dos veces con la misma piedra”, añadió.

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“El PRO no desaparece por acompañar un proceso de cambio en el que fuimos protagonistas desde el día uno”, señaló Ritondo. “El PRO desaparecería si traicionara su identidad, y nuestra identidad hace más de 20 años es enfrentar al kirchnerismo y empujar las transformaciones que la Argentina necesita”, enfatizó.

“Nosotros gobernamos la Ciudad, Entre Ríos, Chubut y decenas de municipios, y en Diputados apoyamos y mejoramos proyectos que hacen posibles las reformas de fondo. Esa es nuestra identidad y no se diluye en ningún acuerdo”, remarcó el titular de la bancada PRO en Diputados.