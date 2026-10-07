Empresario tecnológico: "El cambio de los modos de producción por la IA no tiene porque significar una caída del empleo"

La inteligencia artificial está transformando los modos de producción y plantea uno de los principales interrogantes para el futuro del trabajo: si la incorporación de nuevas tecnologías implicará una destrucción masiva de empleos o, por el contrario, una reformulación de las tareas y las capacidad es requeridas. Sobre este escenario, Blas Briceño, empresario referente de la industria tecnológica y fundador y CEO de Finnegans, analizó los desafíos y las oportunidades que la IA abre para las empresas y para la Argentina en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190).

Briceño sostuvo que la transformación tecnológica no necesariamente tiene que traducirse en una caída del empleo, aunque sí modificará profundamente la manera de trabajar y producir. Además, planteó la necesidad de preparar a quienes se incorporen al mercado laboral, adaptar a las pymes a los nuevos procesos y aprovechar las capacidades que la Argentina desarrolló en la industria del software para insertarse en una economía global atravesada por la inteligencia artificial.

Blas Briceño es un empresario referente de la industria tecnológica y promotor cultural, fundador y CEO de Finnegans, una de las empresas de software de gestión más importantes de Argentina, con proyección en América Latina. Además, ocupa el cargo de vicepresidente primero de la Cámara Argentina de la Industria del Software.

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Buenos días, Jorge Fontevecchia los saluda. Existe un temor recurrente de que la inteligencia artificial desplace masivamente puestos de trabajo humanos y termine siendo destructora inicialmente, más que constructora. Me gustaría su propia visión, no solamente de lo que será para el mundo en general, sino en particular para la Argentina en los próximos años.

Buenos días. Yo creo que hay una disrupción en los modos de construir, de producir, no solo software, sino en general en todas las industrias. Y, por supuesto, eso nos trae numerosos desafíos y muchas amenazas en relación con la construcción de empleo. Yo lo que veo es que esa reformulación del ámbito de trabajo y de los modos de producción a partir de la inteligencia artificial es muy significativa, pero no necesariamente tiene que generar una caída de la cantidad de empleo disponible. Lo que seguro pasa es que va a cambiar el modo de hacer las cosas y, sobre todo, pasa que necesitamos formar a las personas que se van a incorporar al mercado laboral de una forma muy distinta de la que lo hacíamos hasta ahora.

¿Y las pymes, por ejemplo, están preparadas para poder aprovechar la potencialidad que da la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, defenderse de los efectos secundarios negativos que tiene cualquier herramienta?

Yo creo que todavía no están en el punto de maduración necesario para dar un salto que les genere construcción de valor nuevo. Yo creo que hay mucho que hacer para que las pymes se apropien, no del punto más terminal de apropiación de la inteligencia artificial, que es el trabajo individual, ese prompt que todos hacemos con los LLM, con los modelos de lenguaje, sino para que diseñen procesos nuevos que tengan en cuenta el poder de la IA. Yo creo que ahí hay un ámbito de trabajo muy urgente que no está lo suficientemente desarrollado hasta ahora. Pero no es tampoco algo que no se pudo hacer hasta acá porque no nos preocupamos por hacerlo. Es porque es todo muy rápido y necesitamos cambiar mucho y muy rápido, y eso es un desafío para todos.

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Usted es prosecretario de la Cámara de Industria Argentina de Software, ¿no? ¿Cómo está parada la Argentina hoy en todo lo que significa, podríamos decir, la producción digital a todo nivel?

Argentina viene desarrollando una industria de software muy vigorosa y en los últimos dos o tres años sufrió el mismo impacto que el resto de la economía en general. Hay muchísima capacidad y muchísima calidad de desarrollo de software, pero todos tuvimos que cambiar la forma. Imagínate que hace tres años el software se desarrollaba con personas que aprendían lenguajes y ese era el corazón del negocio. Y hoy el corazón se ha desplazado al diseño, a la arquitectura, a la calidad y el desarrollo en sí ya no es el área de mayor urgencia o necesidad de recursos. El proceso viene bien y Argentina está bien posicionada para aprovechar estas oportunidades, pero, de nuevo, mucho por hacer.

Blas, yo no sé cuánto usted está al tanto, pero Perfil actualmente se encuentra litigando contra algunas de las empresas, pero la idea más importante es el uso sin autorización de los contenidos producidos periodísticos, algo que en otros países ya se ha producido, en Brasil ya se ha producido, en España ya se ha producido, en la mayoría de los países del hemisferio norte. ¿Cuál es su propia opinión respecto de esta controversia que generan los medios de comunicación con la utilización que hace la inteligencia artificial de sus contenidos?

Bueno, en el caso de ustedes son contenidos editoriales y producciones de propiedad intelectual propia, y yo creo que es algo que hay que resolver y que también afecta a la producción de desarrollo de software. O sea, nosotros, en nuestra propiedad intelectual, se hace a través de programas y esos programas alimentan los LLM también, y con esos programas se producen nuevas respuestas. Así que, desde ese lugar, yo creo que hay que legislar adecuadamente. Y, de verdad, esta es una opinión personal, no es una opinión de la industria, pero felicito a Perfil por esto, porque creo que es algo que tiene que estar en la agenda pública.

Y cuéntenos, Blas, denos ánimo, ¿cómo imagina que estas oportunidades que Argentina siempre ha tenido por tener un nivel de desarrollo cultural mayor que otros países, haber tenido premios Nobel de ciencias duras, cuánto la revolución tecnológica que se viene produciendo puede ser especialmente útil para un país mediano como la Argentina, una potencia media, de salarios medios como la Argentina, pero con una historia cultural, podríamos decir, o educativa, aunque golpeada por las pruebas PISA como está todo el mundo desde la pandemia, pero todavía nos queda, si se quiere, una herencia de algún pasado mejor?

Yo creo que tenemos que ocuparnos mucho de la educación y, respecto de la coyuntura, a mí me gusta una frase que es esta: “Todo bajo el cielo es un caos, el momento es excelente”. Yo creo que hay una alteración tan grande de los modos de producción en la economía del mundo y en la globalización, que es un lugar desde donde nosotros nos podemos meter. Esa oportunidad la veo y existe y nos convoca. Hay que mirarla con ojos nuevos porque no están los cimientos de lo que venimos haciendo a disposición para construir lo nuevo, hay que construirlo de nuevo.

Blas, bueno. Lo felicitamos por lo que hace, encantado de conocerlo. Queríamos darle visibilidad y quedamos a disposición para seguir comunicándonos y visibilizando lo que ustedes hacen.

Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer.



LMM