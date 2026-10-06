Buenos Aires suma nuevas propuestas para disfrutar durante octubre y hay opciones para distintos gustos. Entre el miércoles 7 y el domingo 11, la Ciudad tendrá una agenda que reunirá literatura policial y true crime, una de las principales ferias de diseño de la región y una amplia programación de recitales y espectáculos musicales.

Qué hacer en la Ciudad de Buenos Aires el 10 y 11 de octubre: dos ferias gastronómicas para disfrutar

Entre crímenes, detectives y true crime: llega Semana Negra BA

Del 7 de octubre al 10 de octubre se realizará la tercera edición de Semana Negra BA, el festival dedicado al género policial que tendrá como sede la Biblioteca Güiraldes, ubicada en Talcahuano 1261. Durante cuatro jornadas habrá charlas, conferencias, talleres, clases magistrales y encuentros vinculados con la literatura policial.

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La programación contará con la participación de escritores, periodistas e investigadores como Kike Ferrari, Sergio Olguín, Oyola, Liliana Heker, Reynaldo Sietecase, Juan Sasturain, Carlos Gamerro, María O’Donnell y Javier Sinay. También habrá autores invitados de distintos países de Latinoamérica. La entrada será libre y gratuita, aunque estará sujeta a la capacidad de cada sala.

Moda y objetos de autor: todo lo que tendrá Puro Diseño

Del 9 al 11 de octubre, La Rural será escenario de una nueva edición de la Feria Puro Diseño, que funcionará de 13 a 21 horas en el Pabellón Ocre. El encuentro reunirá a más de 350 exponentes de todo el país y ofrecerá un recorrido por productos de autor y propuestas vinculadas con el hogar, el diseño textil, bienestar, joyería contemporánea, innovación, sabores y objetos infantiles.

Además de la posibilidad de recorrer y comprar productos, la feria tendrá charlas, talleres, desfiles, shows en vivo, experiencias y un polo gastronómico. El evento busca reunir a diseñadores y emprendedores de Argentina y Latinoamérica y convertirse en un espacio para conocer nuevas tendencias y propuestas creativas.

De rock nacional a tango y música electrónica: recitales gratis por toda la Ciudad

La agenda porteña también tendrá una amplia variedad de propuestas musicales con entrada libre o gratuita. Según la programación consultada, hay más de 100 fechas próximas y diferentes estilos, desde rock y tango hasta música clásica, folklore, electrónica y propuestas corales.

Entre las opciones de los próximos días aparecen, por ejemplo, una presentación de “Oktubre” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota el viernes 9 de octubre en el Centro Cultural Recoleta y un concierto de clásicos del rock nacional a cargo de la Banda Sinfónica de la Ciudad el sábado 10 en la Usina del Arte.

También habrá propuestas de tango, freestyle, música latinoamericana y conciertos en espacios culturales como el Palacio Libertad, el Teatro de la Ribera y el Anfiteatro del Parque Centenario.

La programación se extiende durante todo octubre y suma opciones en distintos barrios porteños. Entre las propuestas posteriores aparecen homenajes a Spinetta y Charly García, conciertos de jazz, música argentina, ópera y nuevas presentaciones en espacios culturales de la Ciudad.