Este martes 6 de octubre por la noche llegará el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, que enfrentará a Benín en el Estadio Monumental. Para celebrarlo, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) organizó el Fan Fest “Gracias, Leo”, una jornada que no solo permitirá a los hinchas ver el juego en pantalla grande, sino también disfrutar de shows en vivo y otras actividades.

Debido a la jornada, que se lleva a cabo en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria, el transporte público se vio directamente afectado por los cortes de calle. Asimismo, una línea de subte extendió su horario de servicio para que los fanáticos puedan regresar a sus hogares rápidamente y de forma segura.

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El subte D extenderá su horario de servicio por el Fan Fest

Emova confirmó que la Línea D de subtes extenderá su horario de servicios hasta la 1:30 de miércoles, pero a partir de la finalización del horario habitual solo estará habilitado el ingreso por la estación Congreso de Tucumán. Por otra parte, los únicos descensos disponibles serán las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

Por otro lado, las estaciones Medrano de la Línea B, Lavalle de la C y Entre Ríos y Urquiza de la E permanecen cerradas por obras de renovación integral. El pasado lunes reabrió Tribunales de la D, pero no estará abierta una vez transcurrido el último horario de salida.

Además, la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetro (AGTSyP) confirmó el paro de servicios en la Línea A de subtes, que se llevará a cabo este martes desde las 19. Recién se normalizará el servicio el miércoles a primera hora.

Cortes de calles por el partido: cómo se verán afectados los colectivos

Debido al Fan Fest y al partido en el Monumental, se debió desplazar un operativo de cortes de calles. Los cortes alrededor del Estadio de River Plate son:

-Corte parcial de avenida Figueroa Alcorta entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.

-Corte total de avenida Figueroa Alcorta entre avenida Udaondo y Monroe.

-Corte total de avenida Udaondo entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo.

-Corte total de Campos Salles y Ricchieri entre avenida Del Libertador y Udaondo.

-Corte total de los ingresos por Cantilo al Puente Labruna.

-Corte total del Puente Labruna entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.

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Los cortes bloquean prácticamente todos los accesos al estadio. Debido a esto, los colectivos que transiten por la zona deberán desviarse y modificar los recorridos.

JSM