La fortuna de Messi: cuánto tiene y cómo construyó su imperio fuera de la cancha

Lionel Messi tendrá este martes su última función con la Selección argentina. El capitán anunció el 31 de agosto su retiro de la Albiceleste y esta noche se despedirá oficialmente ante Benín, en el estadio Monumental, después de una carrera de más de dos décadas con la camiseta argentina.

Pero el cierre de su ciclo con la Selección no implica el final de su carrera deportiva ni, mucho menos, de su actividad económica. Mientras sigue jugando para Inter Miami, Messi transformó su fortuna en una estructura de negocios cada vez más diversificada, con inversiones que van mucho más allá de los contratos de publicidad.

Todos los récords que deja Lionel Messi en la Selección Argentina

Según la última estimación de Forbes, Messi alcanzó un patrimonio neto de US$ 1.100 millones, lo que lo convirtió en uno de los pocos atletas que llegaron al club de los multimillonarios mientras todavía permanecen en actividad. La revista estadounidense calcula además que en los últimos 12 meses obtuvo alrededor de US$ 140 millones entre sus ingresos dentro y fuera de la cancha.

La mayor parte de su fortuna se explica por la acumulación de ingresos generados durante más de dos décadas como futbolista y por la valorización de sus activos. En total, Forbes calcula que Messi acumuló aproximadamente US$ 1.800 millones a lo largo de su carrera al sumar contratos, patrocinios, y otros negocios.

Durante años, sus principales ingresos fuera de la cancha estuvieron vinculados a contratos con Adidas, Pepsi, Mastercard, Apple y otras grandes compañías.

Ahora el foco está cambiando. Hoteles, propiedades, producción audiovisual, gastronomía y, sobre todo, participaciones en clubes de fútbol empiezan a formar una cartera de activos que puede seguir generando ingresos cuando termine su carrera.

Messi amplía su imperio y apuesta fuerte por el fútbol

Una de las novedades más importantes de este año llegó desde España. Messi avanzó con la adquisición del Club Deportivo Eldense, institución que compite en la Segunda División española. Forbes informó que el argentino ingresó como accionista mayoritario y destacó que se trata de su segundo club en España, después de la compra de la UE Cornellà en abril.

La operación forma parte de una estrategia que empieza a tomar forma: en lugar de concentrarse exclusivamente en equipos de elite, Messi está incorporando clubes con estructuras de formación y posibilidades de crecimiento dentro del sistema profesional.

El imperio de Lionel Messi: compró un histórico club de España y ya controla cinco instituciones en tres continentes

El Cornellà, por ejemplo, es reconocido por su trabajo de inferiores y por haber desarrollado futbolistas que luego llegaron a clubes importantes. Forbes Argentina señaló que la lógica detrás de la operación no pasa solamente por comprar una institución deportiva, sino por hacerse de una estructura capaz de detectar y desarrollar talento.

A eso se suma el Deportivo LSM, el proyecto que creó junto a Luis Suárez en Uruguay, y la relación con Leones de Rosario FC, club ligado a su familia. De esta manera, el negocio deportivo de Messi empieza a parecerse menos al de un jugador que invierte ocasionalmente y más al de un empresario que construye una red de activos alrededor del fútbol.

De Inter Miami a un negocio inmobiliario de US$ 1.000 millones

El activo más importante, sin embargo, sigue estando en Estados Unidos. El desembarco de Messi en Inter Miami no significó solamente un contrato deportivo. Forbes explicó que su acuerdo incluyó una opción para adquirir una participación accionaria en la franquicia una vez que se retire, sin necesidad de realizar un desembolso inicial para ejercerla.

El efecto sobre el club fue enorme. Forbes estima que el valor de Inter Miami pasó de unos US$ 600 millones antes de la llegada de Messi a US$ 1.350 millones, convirtiéndose en la franquicia más valiosa de la MLS.

El negocio alrededor del equipo también se transformó. El nuevo Miami Freedom Park, donde funciona el estadio, forma parte de un desarrollo valuado en US$ 1.000 millones, que combina fútbol, real estate, gastronomía, oficinas, entretenimiento y un hotel de 750 habitaciones. El complejo ocupa 53 hectáreas y fue diseñado para generar ingresos durante todo el año, más allá de los partidos.

En ese esquema, Messi funciona como un activo económico en sí mismo, ya que su sola presencia aumenta la venta de entradas, atrae sponsors, genera turismo y eleva el valor comercial de todo el desarrollo.

Hoteles, propiedades y una sociedad inmobiliaria

El real estate es otro de los pilares del patrimonio del futbolista. Messi participa de MiM Hotels, una cadena de hoteles boutique de lujo con propiedades en España y Andorra. El negocio forma parte de una estructura inmobiliaria que incluye a Edificio Rostower Socimi, la sociedad que lanzó en 2024 y que cotiza en el mercado español. Forbes estimó su capitalización bursátil en alrededor de US$ 282 millones.

La expansión inmobiliaria continuó en septiembre. Una sociedad vinculada a Messi desembolsó US$ 8 millones por una nueva casa frente al agua en Fort Lauderdale, en Florida, ubicada junto a la propiedad que había comprado en 2023 por US$ 10,75 millones. Forbes Argentina detalló que ambas viviendas suman alrededor de 1.689 metros cuadrados cubiertos.

Una productora, una marca de ropa y el negocio gastronómico

El universo empresarial de Messi también se extendió al entretenimiento. En 2024 lanzó 525 Rosario, una productora creada junto a Smuggler Entertainment, responsable de contenidos vinculados a su carrera. La compañía tiene presencia en Miami y Los Ángeles y apunta a desarrollar contenidos para televisión, cine, deportes en vivo y formatos comerciales.

También está The Messi Store, su negocio de indumentaria y productos oficiales, y Leo Messi Management, que administra contratos comerciales y derechos vinculados a su imagen. En paralelo, Play Time Sports-Tech HoldCo funciona como un vehículo de inversión orientado a proyectos vinculados con deporte, tecnología y medios.

Uno de sus movimientos empresariales más recientes en Argentina llegó con El Club de la Milanesa. Messi se incorporó como socio igualitario y la empresa, que ya cuenta con cerca de 70 locales entre Argentina, Uruguay y Estados Unidos, prepara una inversión de US$ 6 millones para expandirse y desembarcar en Europa. El primer local está previsto en Castelldefels, España, y la compañía también proyecta una línea de productos para consumo en el hogar.

FN/ML