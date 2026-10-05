Por el Fan Fest, el operativo de seguridad y las cortes de calles, la Ciudad recomienda llegar con tiempo a la despedida de Lionel Messi

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegará mañana un operativo de seguridad especial por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina que abarcará el estadio Monumental y la zona de Ciudad Universitaria, donde se realizará el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”.

Desde el mediodía, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria será el escenario del Fan Fest AFA “Gracias, Leo”, una jornada especial que se desarrollará hasta las 24 y donde habrá música en vivo, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y la participación de artistas, invitados, influencers y streamers.

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Uno de los principales momentos será la transmisión en pantalla gigante del partido amistoso Argentina-Benín, previsto para las 20. La programación musical incluirá los shows de Kapanga, de 17.30 a 18.30, y La T y La M, de 18.30 a 19.30, además de DJs y distintas propuestas de entretenimiento durante toda la jornada.

La conducción de la previa estará a cargo de Sergio Goycochea, quien también participará en juegos y desafíos con el público, entre ellos, la experiencia “Penales con Goyco”.

El Fan Fest contará además con espacios gastronómicos, activaciones, propuestas vinculadas al fútbol y un photo opportunity con las principales copas conquistadas por la Selección argentina: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

Los cortes de calle para la despedida de Messi

También participarán referentes del mundo del streaming y el entretenimiento, como los integrantes de “Paren la Mano”, que realizarán una transmisión en vivo desde el predio. La jornada finalizará después del partido, con una propuesta artística y musical hasta la medianoche. Entradas en venta por la plataforma deportick.

En el Monumental, las puertas se abrirán a las 16, cuatro horas antes del comienzo del amistoso entre Argentina y Benín. El operativo de seguridad y los cortes de calles en la zona comenzarán desde el mediodía. La Ciudad recomienda llegar con la mayor anticipación posible para facilitar los controles de acceso, evitar demoras y agilizar el ingreso al estadio.

En el operativo trabajarán más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con personal de seguridad privada, agentes de tránsito y de prevención. Se establecerán tres anillos de seguridad y controles de acceso para verificar las entradas.

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También se aplicarán los controles correspondientes al programa Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos. El operativo estará coordinado por el Comité de Seguridad en el Fútbol y el Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

Cortes en River por la despedida de Lionel Messi

▪️Corte parcial de avenida Figueroa Alcorta entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.

▪️Corte total de avenida Figueroa Alcorta entre avenida Udaondo y Monroe.

▪️Corte total de avenida Udaondo entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo.

▪️Corte total de Campos Salles y Ricchieri entre avenida Del Libertador y Udaondo.

▪️Corte total de los ingresos por Cantilo al Puente Labruna.

▪️Corte total del Puente Labruna entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.