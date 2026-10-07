Parque del Maldonado: en Palermo avanza la transformación de una zona ferroviaria

Un sector ferroviario abandonado de Palermo se encuentra en proceso de transformación con el desarrollo de un nuevo parque de 6 hectáreas, ubicado junto a las vías del Ferrocarril San Martín y la avenida Juan B. Justo, sobre la traza entubada del arroyo Maldonado. El proyecto contempla la creación de un corredor ambiental y recreativo, además de la apertura y prolongación de calles que históricamente estuvieron interrumpidas por la infraestructura ferroviaria.

El polígono donde se desarrollará el Parque Ferroviario está delimitado al norte por la calle Godoy Cruz, al sur por la avenida Juan B. Justo, al este por la calle Soler y al oeste por la calle Coronel Niceto Vega, con una extensión proyectada hacia la Plaza Maradona.

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“El Parque Ferroviario intentará restaurar parte de ese entorno natural originario, con la implantación de especies nativas, arbolado urbano de sombra, zonas de descanso, senderos peatonales y para bicicletas”, cuenta Alejandro Lacreu, vecino de Palermo e integrante del colectivo vecinal “Parque del Maldonado”.

El proyecto también contempla sectores de juegos infantiles, equipamiento recreativo y circuitos deportivos al aire libre. “La propuesta apunta a generar un pulmón ambiental que contribuya a mitigar el efecto `isla de calor` (que se produce en las ciudades por el exceso de asfalto y cemento)”, explica Fabio Márquez, especialista en paisajismo e instagramer.

La incorporación de vegetación también permitirá absorber excedentes pluviales sobre la cuenca del arroyo Maldonado. Aunque el curso de agua permanece soterrado, continuó registrando desbordes hasta la finalización de una serie de obras hidráulicas y túneles aliviadores en 2019 y todavía requiere trabajos constantes de mantenimiento.

Otro de los ejes de la iniciativa es mejorar la integración urbana mediante la apertura y prolongación de calles. Se proyecta habilitar pasajes peatonales y vehiculares que conecten directamente Juan B. Justo con Godoy Cruz y Humboldt.

A su vez, calles como Soler, Nicaragua y Guatemala tendrán una vinculación vial y peatonal más fluida, mientras que se diseñarán nuevos cruces peatonales con señalización y prioridades de circulación para conectar el área comercial de Palermo Hollywood con la zona residencial y gastronómica de Palermo Soho.

La reconfiguración apunta a reducir los tiempos de circulación interna, ordenar el tránsito y fomentar la movilidad sustentable mediante bicisendas y corredores peatonales iluminados.

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El desarrollo comenzó formalmente en marzo de este año y se ejecuta por etapas para reducir el impacto sobre el tránsito cotidiano de la zona.

La primera etapa ya finalizó y consistió en la creación de un espacio de 5.000 metros cuadrados entre Soler y el pasaje Atacalco. El sector está abierto al público e incluye un canil, juegos infantiles y una estación de calistenia.

La segunda etapa se encuentra actualmente en ejecución. Fue adjudicada en junio 2026 a la empresa Puitierra por $4.492 millones y contempla la demolición de los antiguos locales ubicados sobre Juan B. Justo, entre ellos Blaisten y La Viruta, además de la intervención de otros 9.000 metros cuadrados.

Esta fase también incluye la apertura definitiva de las calles Costa Rica, Darwin y Atacalco. Las tareas de remoción de suelos e infraestructura comenzaron en julio de 2026.

De acuerdo con las estimaciones proyectadas para las obras públicas en la Comuna 14, los primeros tramos operativos y las aperturas de calles quedarán habilitados de manera progresiva, mientras que la finalización e inauguración del parque está prevista para fin de año.

LT