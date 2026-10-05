Asesinaron a un uruguayo en Palermo: Investigan un posible ajuste de cuentas narco

Carlos Andrés Migales Viera, un hombre de nacionalidad uruguaya de 31 años, fue asesinado este domingo a la madrugada a balazos dentro del departamento en el que se alojaba junto a su esposa, en la calle Costa Rica al 5200, en el barrio de Palermo. Según los familiares de la víctima, entre tres y cuatro personas ingresaron al inmueble sin forzar la puerta ni la cerradura, efectuaron varios disparos y escaparon.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires llegó al lugar luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona fallecida dentro del departamento.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a los familiares, quienes relataron cómo se produjo el ataque. La esposa de Migales Viera, María Mercedes, de 27 años y también de nacionalidad uruguaya, se encontraba en el lugar y resultó ilesa.

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La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, encabezado por Damián Ignacio Kirszenbaum.

Los investigadores buscan determinar cómo los agresores lograron ingresar al departamento, si la víctima conocía a quienes irrumpieron, cuál fue la secuencia del ataque y cuál fue el móvil. Entre las hipótesis, no descartan que se haya tratado de un ajuste de cuentas narco.

A partir de las descripciones aportadas por los testigos, la Policía de la Ciudad detuvo a dos sospechosos durante el operativo desplegado tras el crimen. La investigación continúa con la búsqueda de otros dos hombres que, según la información aportada por los familiares, también habrían participado del ataque.

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En las inmediaciones de Sante Fe y Bullrich, frente al predio del Regimiento de Infantería 1 “Patricios” del Ejército, los efectivos encontraron un arma que, según la información policial, habría sido arrojada por uno de los sospechosos durante la huida. Además, en un automóvil que habría sido utilizado para escapar encontraron otro revólver.

Ambas armas serán sometidas a peritajes para determinar si alguna de ellas fue utilizada para asesinar al ciudadano uruguayo. En Sante Fe y Bullrich, la fuerza de seguridad porteña colocó una carpa para proteger el arma encontrada de los aspersores del parque, indicaron las fuentes.

También fue convocado personal de la Policía Científica para trabajar en el departamento y resguardar la escena del crimen.

El posible vínculo con el narcotráfico es una de las líneas que se analiza a partir del perfil criminal de Migales Viera en Uruguay. Una fuente de la investigación señaló que la Policía uruguaya lo había detenido en reiteradas oportunidades por robo y venta de drogas y que era considerado un “narco menor”.

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El prontuario del uruguayo asesinado comienza en junio de 2009, cuando tenía 15 años. Desde entonces registra antecedentes por rapiña, fuga de una comisaría, desorden e incautación de drogas. En 2016, sus detenciones se concentraron en la venta de drogas y en 2024 fue detenido por homicidio agravado.

A lo largo de los años también aparecen causas por drogas, disparo de arma de fuego, otro homicidio, lesiones y delitos contra la propiedad. Todos estos antecedentes corresponden a Montevideo. A Migales Viera también lo conocían la Brigada Nacional Antidrogas, la División Investigaciones y la Policía Caminera.

PC/ff