La decisión de la jueza porteña Laura De Marinis de sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de un intento de robo generó un fuerte debate alrededor del nuevo Régimen Penal Juvenil, la baja de la edad de punibilidad y el rol de la Justicia frente a la inseguridad. A la par del debate judicial, Hernán, quien sufrió el intento de robo cuando se iba a trabajar, explicó por qué quedó disconforme con la resolución: “Se nota que ella no camina la calle”, sostuvo.

Amplió su crítica y cuestionó que la respuesta judicial no contemplara qué debía ocurrir con el adolescente después de recuperar su libertad. “Si deja en libertad al menor y vuelve al mismo lugar, no tiene demasiado sentido. ¿Y la contención del Estado dónde está? Tendría que haber resuelto que ese menor se fuera a un lugar donde tenga la alimentación, la educación, la contención… pero ponerlo en el fallo, y controlarlo. Pero bueno, es más fácil liberarlo”, concluyó.

A primera hora del 10 de septiembre, alrededor de las 5.45, ocurrió el intento de robo en la zona de Santa Fe y Godoy Cruz, en Palermo. Según relató Hernán, primero observó a dos jóvenes que estaban en una esquina y decidió tomar mayores precauciones cuando vio que se reunían con otras tres personas.

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“Sabía que algo iba a pasar”, contó. Cuando tres de los jóvenes cruzaron hacia su vereda, comenzó a correr. En ese momento escuchó que le gritaban “agarralo” y “sacale las cosas”.

La situación terminó cuando Hernán se encontró con dos efectivos policiales que circulaban en moto por la zona, que lograron detener a cuatro de los cinco jóvenes que, según el relato, lo perseguían. El restante consiguió escapar.

“Al empezar a correr no sabés si podés recibir un tiro, no sabía si estaban armados o no”, relató. También explicó que recién después del episodio pudo dimensionar el riesgo que había atravesado: “Me podría haber ligado un tiro”.

Durante el procedimiento, Hernán permaneció junto a los policías mientras identificaban a los detenidos. Según contó, uno de ellos tenía 16 años y antecedentes por un intento de robo.

Por el momento, el joven de 14 años quedó involucrado en una causa por tentativa de robo. El expediente llegó al Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de De Marinis.

De Marinis: "La baja de la edad de punibilidad resultaba regresiva para esta situación puntual"

Además, sostuvo: “Me dijeron que podía reunirme con ella para que me dé los fundamentos, pero le dije que no, porque es muy fácil dar sentencias atrás de un escritorio y tener seguridad y no estar a las 6 de la mañana caminando en la calle”.

También criticó la posibilidad de que la Justicia priorice, a su entender, la situación del adolescente por sobre la experiencia de quien sufrió el intento de robo. “Me parece que le queda muy grande el cargo”, afirmó.

Mauro Andrés Tereszko, fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil

La resolución de De Marinis fue apelada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y ahora deberá ser revisada por la Cámara correspondiente, que tendrá que definir si confirma o modifica el sobreseimiento del adolescente. El recurso fue presentado por Mauro Andrés Tereszko, fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, quien además solicitó el apartamiento de la magistrada del expediente.

Qué tuvo en cuenta la jueza

En una entrevista con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), De Marinis remarcó varias veces que se trataba de un “caso concreto” y explicó que la discusión sobre la constitucionalidad del artículo surgió a partir de un planteo presentado por la defensa oficial, al que luego se sumó la Asesoría Tutelar.

Según explicó, analizó tanto el hecho investigado como la situación personal del adolescente. En particular, mencionó su contexto de extrema vulnerabilidad, la falta de escolarización, las dificultades para acceder a alimentos y servicios básicos y la ausencia previa de una intervención estatal sostenida.

Así, remarcó que se trataba de un adolescente que “no había tenido ninguna intervención estatal previa”.

También hizo referencia a las imágenes del Centro de Monitoreo Urbano. De acuerdo con su interpretación, el adolescente y los demás jóvenes corrieron detrás de Hernán, pero "no llegaron a alcanzarlo" antes de la intervención.

En el momento, la fiscalía había calificado el hecho como robo en grado de tentativa. Posteriormente, el fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil sostuvo que podía tratarse de un robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, aunque también en grado de tentativa.

De Marinis reconoció que la víctima atravesó una situación de miedo y adrenalina, pero consideró relevante que no hubiera existido una agresión física ni una lesión y que el robo finalmente no hubiera podido concretarse.

A partir de esos elementos, la magistrada entendió que aplicar el sistema penal a ese adolescente particular podía resultar regresivo frente a sus derechos y a las obligaciones que surgen de la Convención sobre los Derechos del Niño. Según explicó, el principio de no regresividad en materia de derechos humanos fue uno de los elementos centrales.

MV