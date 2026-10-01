La Policía de la Ciudad asistió un parto en el barrio 1-11-14

Personal de la División Unidad Táctica de Pacificación V del Barrio 1-11-14 intervino durante la madrugada luego de recibir un pedido de ayuda en uno de los puestos de control ubicados en el barrio.

Según informaron, un hombre se acercó a los efectivos y les indicó que su hermana se encontraba en trabajo de parto en el interior de un vehículo utilitario Citroën Berlingo. Ante la situación, el personal policial se dirigió hasta el lugar para asistir a la mujer.

Al arribar, los efectivos encontraron a una joven de nacionalidad boliviana, de 22 años, que se encontraba en pleno trabajo de parto. El personal de la Policía de la Ciudad la asistió para que pudiera dar a luz a su bebé.

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Luego del nacimiento, la mujer y el bebé fueron trasladados en un cordón sanitario hasta el Hospital Piñero, donde recibieron la atención correspondiente.

Una vez en el centro de salud, se constató que ambos se encontraban en buen estado de salud y presentaban una evolución favorable.

PC/fl