Detuvieron en la General Paz a un prófugo peruano con pedido de captura internacional por robo agravado

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 47 años y nacionalidad peruana, que circulaba en un Peugeot 208 plateado por la avenida General Paz y tenía un pedido de captura y detención vigente en el marco de una causa por extradición.

A través del lector de patentes del Anillo Digital, los agentes detectaron que el vehículo en el que se trasladaba figuraba con un pedido de detención vinculado a una investigación judicial. Se realizó un seguimiento en tiempo real del vehículo mediante las cámaras y domos instalados en distintos puntos de la avenida.

Finalmente, efectivos de la Policía lograron interceptarlo en la intersección de la General Paz y la avenida San Martín.

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Durante la verificación de sus datos, se constató que sobre el hombre pesaba un pedido de captura y detención solicitado el 26 de junio de 2026 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero. En las imágenes del procedimiento, se lo ve con una camiseta de Racing Club, pantalón oscuro y zapatillas.

La información indica que el pedido estaba relacionado con un robo agravado ocurrido en marzo de 2008 en Perú. Por ese hecho había intervenido la Justicia de ese país y, años después, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró procedente su extradición, en febrero de 2019.

A medida que pasó el tiempo, la causa continuó en la Argentina y, finalmente, el pedido de captura fue incorporado a los sistemas que permitieron identificarlo cuando circulaba por la General Paz.

Después de la detención, los efectivos realizaron una requisa del Peugeot 208 frente a dos testigos. Dentro del vehículo encontraron 16 gramos de cocaína y una riñonera que contenía un cargador calibre 9 milímetros con 14 municiones.

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El hombre quedó detenido a disposición de la Justicia.

MV/LT