Se extiende la preventa de entradas para el MotoGP en Buenos Aires

El regreso del MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires ya tiene sus entradas en preventa. Los clientes del Banco Ciudad podrán acceder a la compra anticipada hasta el 11 de octubre para disfrutar de los tres días de competencia, que se desarrollarán del 9 al 11 de abril en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. La adquisición puede realizarse en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito o en un pago a través de Buepp y la app Ciudad.

La máxima categoría internacional del motociclismo volverá a competir en la Ciudad después de 28 años y tendrá como escenario un Autódromo completamente renovado. La edición 2027, además, estará marcada por un nuevo reglamento técnico y la renovación de las plantillas de pilotos de los equipos, por lo que el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires permitirá conocer el desempeño de las nuevas motos en un circuito que será nuevo para las escuderías.

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En paralelo, continúan las obras de renovación del Gálvez, que ya superaron el 60% de avance. Los trabajos buscan adaptar el circuito a las exigencias de las principales categorías internacionales y contemplan el rediseño completo de la pista, además de nuevos boxes, accesos y espacios destinados al público. El proyecto también tiene como objetivo la posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a la Ciudad.

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial de venta de MotoGP. La venta general para el público comenzará el 12 de octubre.

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El Banco Ciudad es el banco oficial del regreso del evento internacional. Durante la preventa, sus clientes también pueden pagar con tarjetas de débito o dinero en cuenta mediante el escaneo del código QR de MODO desde Buepp o la app Ciudad.