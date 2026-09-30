Tras casi 30 años de espera, arranca la preventa para el MotoGP en el renovado Autódromo porteño

El rugido de los motores más veloces del planeta volverá a sentirse en suelo porteño después de una sequía de 28 años. El Autódromo Oscar y Juan Gálvez se prepara para recibir al MotoGP en lo que será la cuarta fecha del calendario internacional, pautada entre el 9 y el 11 de abril de 2027. Para los fanáticos de la velocidad, la cuenta regresiva termina mañana mismo: este jueves 1 de octubre arranca la preventa de tickets para asegurar un lugar en este histórico regreso.

La primera ventana de comercialización será exclusiva para los clientes del Banco Ciudad, sponsor oficial del evento. Hasta el lunes 7 de octubre, los usuarios de la entidad podrán adquirir sus pases a través de la web oficial con la ventaja de financiar la compra en hasta seis cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito. También se habilitaron los pagos con débito o dinero en cuenta escaneando el código QR de MODO desde las aplicaciones Buepp o App Ciudad. Para el resto del público, la venta general se abrirá recién el jueves 8 de octubre.

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Las obras en el Gálvez ya superaron el 60% de avance y apuntan a convertirlo en uno de los trazados más modernos de la región. La pista se rediseñó por completo y se levantaron a nuevo los boxes, los sectores de acceso y las áreas para espectadores.

La edición 2027 del MotoGP llegará con un reglamento técnico renovado y con escuderías que repensaron por completo sus plantillas de pilotos. A ese combo de cambios hay que sumarle el factor sorpresa del asfalto: el nuevo dibujo del autódromo porteño será un terreno totalmente desconocido para los equipos.

El renovado Autódromo Gálvez ya tiene fecha de estreno: volverá el MotoGP después de 28 años

El mapa de precios: de ubicaciones populares al lujo del VIP

Los organizadores canalizarán las ventas a través de la plataforma oficial motogp.fantixtickets.com, con un tarifario que abarca desde ubicaciones generales hasta experiencias de altísima gama. Las opciones más económicas se encuentran en la Zona Velocidad, donde los Taludes 1, 2 y 3 cotizan a $243.150, mientras que la Tribuna Accesible (ubicada en la recta de largada) quedó fijada en $194.520. Por su parte, quienes busquen vivir la definición de la carrera desde las Tribunas 1 a 4 de la Zona Desenlace deberán desembolsar $437.670.

En la Zona Largada, las ubicaciones van desde los $486.300 para las Tribunas T1 y el bloque de la 5 a la 10, escalando hasta los $648.400 en las Plateas 1 y 2. Quienes opten por la Platea Techada tendrán que invertir $891.550. En paralelo, los sectores de las Curvas 1, 2 y 3 ofrecen la Grada 3 por $421.460, y la Tribuna T13 (Zona Velocidad) se consigue a $567.350.

El menú se completa con las codiciadas áreas de "Hospitality", diseñadas para el segmento que busca un servicio premium con comodidades exclusivas a escasos metros de las motos. El Hospitality Club 360 se comercializa a $3.404.100. Sin embargo, el tope de gama absoluto se encuentra en el llamado Apex Club de la Zona Paddock: el acceso estándar cuesta $4.538.800, mientras que la versión "Elite" (la entrada más cara de todo el autódromo) alcanza los $5.349.300.

TC