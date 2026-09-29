Michael Schumacher y la polémica de 1994: las acusaciones de trampa que revive Netflix

El primer título de Michael Schumacher en la Fórmula 1 quedó asociado a una de las temporadas más dramáticas de la categoría. En 1994, el alemán se consagró con Benetton por apenas un punto de ventaja sobre Damon Hill, mientras su equipo enfrentaba sospechas sobre la legalidad del auto y el campeonato atravesaba la muerte de Ayrton Senna. Más de tres décadas después, el documental de Netflix Schumacher 94: Nace una leyenda reconstruye aquel año mediante entrevistas e imágenes de archivo.

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Qué se sospechaba del Benetton de Schumacher en 1994

Una de las acusaciones que reaparece en el documental gira alrededor del control de tracción, una ayuda electrónica prohibida para la temporada de 1994. Su función era reducir el patinamiento de las ruedas motrices y facilitar la aceleración al salir de las curvas. La Fórmula 1 había eliminado esa tecnología, junto con otras asistencias al piloto, tras su uso en los años anteriores.

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Según los testimonios, las dudas cobraron fuerza en el Gran Premio del Pacífico, disputado en Aida, Japón. Ayrton Senna, que observó el Benetton desde un costado de la pista, creyó escuchar un sonido compatible con el funcionamiento de un control de tracción. El periodista James Allen y el mecánico Steve Matchett recuerdan en el documental que esa percepción alimentó las sospechas sobre el auto de Schumacher.

La interpretación de Senna era una sospecha, no una comprobación técnica. Pat Symonds, ingeniero de carrera de Schumacher en aquel momento, rechaza en el documental que el Benetton utilizara control de tracción. También cuestiona que se pudiera identificar un sistema de ese tipo únicamente por el sonido del vehículo.

La respuesta de Benetton a las acusaciones de trampa

El entonces jefe de Benetton, Flavio Briatore, atribuye las acusaciones a la rapidez con la que el equipo pasó a disputar victorias y el campeonato frente a escuderías más consolidadas. James Allen, en cambio, explica que ese ascenso repentino contribuyó a que otras personas dentro de la Fórmula 1 consideraran plausibles las sospechas.

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Corinna Schumacher y el representante del piloto, Willi Weber, también defienden en el documental su capacidad al volante. Weber sostiene que la ventaja que algunos atribuían a una ayuda electrónica provenía del propio control del acelerador de Schumacher. Son posiciones de personas cercanas al piloto y al equipo: el documental las presenta dentro de una controversia que sigue siendo objeto de debate.

Las sanciones que sí recibió Schumacher durante aquella temporada

Las acusaciones sobre el control de tracción deben distinguirse de las sanciones deportivas documentadas en 1994. En el Gran Premio de Gran Bretaña, Schumacher fue descalificado después de adelantar a Hill en la vuelta de formación y no cumplir a tiempo la penalización impuesta; también recibió una suspensión de dos carreras. En Bélgica volvió a ser descalificado, esta vez por el desgaste excesivo de la plancha situada bajo su auto. Cumplió la suspensión en los grandes premios de Italia y Portugal. Ninguna de esas descalificaciones fue una sanción por uso de control de tracción.

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Esas ausencias y pérdidas de puntos permitieron que Damon Hill llegara con posibilidades de ser campeón a la última fecha. Schumacher afrontó el Gran Premio de Australia, en Adelaida, con 92 puntos, apenas uno más que el británico.

El choque con Damon Hill que definió el título mundial

La definición también terminó en controversia. Durante la carrera en Adelaida, Schumacher golpeó el muro y, al regresar a la pista, chocó con Hill. Los dos abandonaron. Como ninguno sumó puntos, el alemán conservó su ventaja y obtuvo el primero de sus siete campeonatos mundiales. El resultado final fue de 92 puntos para Schumacher y 91 para Hill.

Aquel desenlace coronó una temporada marcada, además, por una tragedia que excedió cualquier disputa deportiva. Roland Ratzenberger y Ayrton Senna murieron tras accidentes durante el fin de semana del Gran Premio de San Marino, en Imola. Senna había llegado a 1994 como una de las grandes figuras de la categoría y su enfrentamiento con Schumacher comenzaba a tomar forma cuando ocurrió el accidente fatal.

LV/ML