Franco Colapinto, décimo en la última práctica antes de la clasificación

Franco Colapinto finalizo décimo en una buena tercera práctica libre para el argentino.Hizo un tiempo de 1’ 45” 592 y quedó 0,955 detrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine, quien terminó sexto.

Ambos Alpine comenzaron la práctica con neumáticos medios. Colapinto marcó un tiempos de 1’ 46” 694 y quedó a 0,281 detrás de Gasly. Primero fue Max Verstappen.

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Fue una FP3 complicada por las fuertes ráfagas, que seguramente también serán un problema para la qualy. Incluso Verstappen rozó un muró. Hubo vientos de cola de hasta 50 km/h en algunos tramos del extenso trazado.

Max Verstappen con Red Bull. lideró con 1’ 43” 922. En segundo lugar terminó George Russell con Mercedes a 0,099 y tercero fue Lewis Hamilton, con Ferrari,.a 0,111.

Detrás quedaron Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Lando Norris, Isack Hadjar, Franco Colapinto, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Gabriel Bortoletto, Esteban Ocon, Nico Hulkemberg, Checo Pérez, Alex Albon, Liam Lawson, Arvid Linblad, Fernando Alonso, Lance Stroll y Valteri Bottas

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Cómo sigue el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 25 de septiembre

Clasificación: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Sábado 26 de septiembre

Carrera (51 vueltas): 08.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

TV y streaming: La transmisión en vivo estará a cargo de Fox Sports (Argentina), Disney+ (Sudamérica), DAZN (España) y la plataforma oficial F1TV.

LT