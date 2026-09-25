El renovado Autódromo Gálvez ya tiene fecha de estreno: volverá el MotoGP después de 28 años

Ya hay fecha para que la Ciudad estrene el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez con la vuelta después de 28 años del MotoGP, la máxima competencia internacional de motociclismo. Del 9 al 11 de abril de 2027, Buenos Aires será la sede de la cuarta fecha. Este viernes se oficializó el calendario de 2027 del campeonato mundial, mientras las obras de renovación del Autódromo avanzan a buen ritmo. La Ciudad trabaja para adecuarlo a las exigencias de las máximas categorías internacionales, lo que incluye un sueño traccionado por el "efecto Colapinto": la vuelta de la Fórmula 1.

El avance de las obras ya supera el 60% y continúan los trabajos especialmente en la pista. En el Gálvez también habrá nuevos boxes, accesos y en los sectores destinados al público.



“La categoría más importante del motociclismo profesional vuelve al Gálvez. Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos. Damos un paso más para consolidar el liderazgo deportivo de nuestra Ciudad en el mundo y con el Autódromo renovado le apuntamos a la llegada de la Fórmula 1”, sostuvo el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.



Uno de los cambios más notorios está en la pista: el trazado ya tiene su configuración definitiva, incluida la nueva horquilla pensada para que pueda correr la Fórmula 1. La curva fue construida en el espacio que ocupaba una tribuna y el kartódromo, que será relocalizado.

A pocos metros, también avanzan los trabajos del nuevo túnel a la altura de la curva 1, una obra que permitirá vincular la avenida Roca con el paddock y revitalizar la circulación en el predio.



“Vamos a recibir al MotoGP en abril, y en el año en el que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte. Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño y esta Ciudad además será la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para recibir también a la Fórmula 1", sumó el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes.



Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

MotoGP 2027: una edición con cambios

La próxima edición del MotoGP tendrá importantes cambios: la categoría estrenará un nuevo reglamento técnico con equipos que renovaron sus plantillas de pilotos.

Así, el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires será una oportunidad para que el público pueda ser testigo del rendimiento de las nuevas motos en un trazado totalmente desconocido para las escuderías.



MotoGP en Buenos Aires: cuándo empieza la venta de entradas

Desde el 8 de octubre, las entradas para todo público se podrán comprar en el sitio web oficial www.motogp.fantixtickets.com. Del 1 al 7 de octubre habrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad, que ofrecerá hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard.

También será posible abonar con tarjetas de débito o dinero en cuenta mediante el escaneo del código QR de MODO desde Buepp o App Ciudad.



LT.

En desarrollo