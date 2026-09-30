Casa FOA 2026: más de 40 espacios intervenidos en el antiguo Palacio Molina de Barracas

Desde el 1° de octubre al 1° de noviembre regresa Casa FOA el encuentro de diseño, arte y arquitectura que celebra sus 42 años. Como cada año, la propuesta sorprende por la locación que transforma en múltiples habitaciones diseñadas por diferentes estudios arquitectónicos entre los que el público puede perderse y sentirse en cuartos soñados por un instante. Podrá visitarse todos los días, de 12 a 20.

En esta ocasión Casa Foa se instaló en el Palacio Molina en Barracas, la antigua fábrica de Alpargatas que permanece allí como un monolito de lo que fue, un ícono de fin del siglo XIX caracterizado por sus imponentes fachadas de ladrillo a la vista, arcos monumentales y techos de más de cuatro metros de altura. Entrar allí con su vieja construcción como sostén, ya genera una experiencia que vale la pena. El lema de este año fue “la alquimia como fuerza creadora” y en varias propuesta se nota esa inspiración que parte de la fábrica para la creación de comedores, cocinas, spas, jardines y habitaciones.

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En total hay más de 42 espacios intervenidos y una superficie total de 5.700 m². Casa Foa desde 1985, funciona como una de las grandes vidrieras del diseño argentino y se realiza a beneficio de la Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbran (FOA).

La participación de Placo Saint-Gobain en Casa FOA tiene como objetivo principal acompañar el concepto curatorial de esta edición: la Alquimia como fuerza creadora. La dinámica de este evento requirió de soluciones constructivas rápidas, eficientes y versátiles, capaces de adaptarse a las distintas necesidades y propuestas de los estudios de arquitectura participantes.

Casa FOA tiene tiempos de obra muy exigentes, y la construcción en seco permite dar respuesta a esa velocidad de ejecución, además de ofrecer la versatilidad necesaria para resolver espacios y necesidades muy diferentes. Las placas de yeso Placo aportaron soluciones para baños y ambientes con humedad, acondicionamiento acústico, fachadas y espacios exteriores. Además, permitieron desarrollar formas, curvaturas y diseños especiales.

Entre los profesionales y estudios que forman parte de la edición aparecen Azul Gawianski, Gabi Lopez, Matías Alvarez Duranti, Tomás Nadares, Agustín Decaro, Diana Gradel, Ramiro Arzuaga, Daniela Fiumara, Bea Palacio, Mariano Canova, Mónica Kucher, Marcela Rodríguez, Lorena Spinola, Marta Moraschi, Mariana Caruncho, Camila Ginevra y el Estudio Viviana Melamed, entre muchos otros.

La convivencia con los años setenta y el eje sobre las pausas en una era acelerada

El artista César Lago fue invitado a intervenir Casa FOA y su propuesta curada por Vic Tolomei, es una estructura blanda, inflable, celeste que se llama “Todo lo que respira se mueve”. Su obra inmensa se extiende por el pulmón interno del edificio y se asoma hacia la salida: “Emerge por una ventana y late. Se expande hacia el exterior como un pulmón; ingresa nuevamente y cae por el antiguo conducto de un ascensor. Entrada, circulación y salida o convierten por un instante al edificio en un sistema vivo”, detalla el texto curatorial.

Su propuesta recuerda a los visitantes la importancia de respirar, de estar en el instante. “Tal vez volver a habitar un edificio no tenga que ver con cargarlo de cosas, sino con devolverle la respiración”, agrega el texto de Tolomei.

La obra de César Lago ayuda a dar pausa al extenso recorrido que está lleno de información sensorial. Entre las propuestas que integran de una manera muy orgánica diseño y arte de encuentra el Espacio 34 de las arquitectas Cecilia Gómez Abuin y Pilar Ortega con fotografía de Eliseo Miciu del Espacio Pinasco.

En su cuarto, hay dos grandes sillones en verde musgo y violeta, en el que se percibe una vibra setentista, pero actual, con las fotos que presentan paisajes que dialogan orgánicamente con la escena. “La atmósfera cromática se construye mediante luz coloreada que tiñe el espacio. Las fotografías se exhiben en su estado más puro dando sentido y logrando una experiencia cromática y sensorial”, detallan desde el estudio fotográfico.

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Otro destacado es lo que presentó Pacto, un estudio integrado por Alan Stadin, Emanuel Deve y Julián Laplacette. Ellos se plantearon un espacio estilo living al que llamaron “Volver a estar” donde el espacio propone encuentro, compartir, “estar” justamente.

Los arquitectos tomaron como punto de partida lo que ocurría en la fábrica Alpargatas, allí durante décadas, una línea organizó el trabajo, el movimiento y el encuentro entre las personas. “El proyecto toma esa memoria como punto de partida y la resignifica. La línea ya no desaparece: se transforma en la línea de habitar, una nueva infraestructura doméstica donde aquello que antes organizaba la producción, hoy organiza la vida que ocurre a su alrededor”, detallaron.

“Esta transformación nos llevó inevitablemente a una nueva pregunta: ¿qué es una sala de estar hoy? Durante años entendimos el living como una suma de objetos independientes: un sofá frente a una televisión, una mesa para trabajar, una biblioteca, un bar. Sin embargo, la manera en que habitamos cambió. Hoy escuchamos música mientras trabajamos, compartimos una copa mientras conversamos, leemos, descansamos o recibimos amigos sin que esas acciones ocurran de manera aislada. Las actividades dejaron de estar separadas, pero los espacios siguen respondiendo a una lógica fragmentada”, explicaron.

Por lo que Pato presenta un único dispositivo continuo que reúne todas esas formas contemporáneas del estar. Es una especie de gran sillón que tiene integrado una barra, áreas de guardado, de descanso y encuentro. “Así como la línea de producción estructuraba el trabajo, La Línea de Habitar estructura el encuentro. Conserva la capacidad de organizar la vida, pero cambia aquello que produce”, concluyeron.

CASA FOA

Cuándo: del 1° de octubre al 1° de noviembre de 2026.

Dónde: Palacio Molina, Av. Regimiento de Patricios 1053, Barracas, CABA.

Horario: todos los días de 12 a 20 horas.

