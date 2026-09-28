Kneecap: el grupo irlandés que confronta con Inglaterra y lleva al hip hop su apoyo a Palestina

Desde Belfast hasta Buenos Aires hay miles de kilómetros, pero para Kneecap existe una conexión histórica que hace que ambas geografías no sean tan distantes. “Argentina y nosotros tenemos algo en común: los dos luchamos contra los británicos”, destacó Naoise Ó Cairealláin o “Moglai Bap”, integrante del trío de hip hop irlandés, en diálogo con PERFIL antes de su primera visita al país. Esa lectura de la historia, atravesada por el colonialismo, la identidad y la resistencia, también explica por qué la banda vincula su experiencia con la causa palestina.

La propuesta de Kneecap tiene muchas puntas por las que comenzar a prestar atención, saber de qué se trata, tenerlos en el radar y, para quienes quieran más, pueden verlos el lunes 19 de octubre en Argentina, donde tocarán en el C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA).

Pero qué tienen de especiales: para empezar, su propuesta musical es hip hop, pero también dubstep; un poco de cultura rave con aura combativa es movilizante. Gran parte de sus letras son en gaélico, una definición inusual, ya que la mayoría de los músicos prefieren usar el inglés como lengua más comercial, pero para ellos defender el lenguaje es fundamental. Su reivindicación de identidad también incluye usar los colores de su país y levantar las banderas para combatir otras situaciones que creen injustas, como los ataques a Palestina, una postura que les valió acusaciones legales.

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“Creo que si hacés música en una lengua originaria ya es una declaración en sí misma, porque intentaron quitarnos nuestro idioma mediante la colonización. Así que creo que el hecho de que estuviéramos haciendo esto era, en parte, una declaración; y en parte también era que nos estábamos divirtiendo”, destacó Ó Cairealláin.

Además de Naoise Ó Cairealláin, al trío de Belfast lo integra Liam Óg Ó Hannaidh o “Mo Chara” y JJ Ó Dochartaigh o “Dj Próvaí”. Mo Chara, justamente, casi fue a la cárcel porque fue acusado de mostrar una bandera de Hezbolá durante un recital en el norte de Londres, en 2024. La Fiscalía británica, y el sistema judicial de Inglaterra y el Reino Unido enjuiciaron al rapero por apología del terrorismo. Sin embargo, la acusación luego fue desestimada, ya que la bandera simplemente había sido arrojada al escenario por alguien del público.

Kneecap, la película

El nombre de la banda también remite a esa historia de violencia. “Kneecapping” es el término utilizado para describir una forma de castigo paramilitar que consistía en disparar a una persona en las rodillas, los tobillos u otras extremidades. El grupo tomó el nombre como una referencia irónica y provocadora a la historia reciente de Irlanda del Norte.

Sus particularidades llamaron la atención del director de cine británico Rich Peppiatt, quien decidió hacer una película que cuente la historia de la banda, con toques de ficción. Pero ojo, las partes que más suenan a decisiones creativas son justamente las reales. En el comienzo del film, que lleva el nombre de la banda, una familia irlandesa militante decide esconderse en el medio del bosque para hacer una actividad considerada peligrosa: bautizar a su bebé. En el medio del bosque aparece un helicóptero que empieza a perseguir a todos los congregados allí sin importar que hubiera niños. Esa es la historia real del bautismo de Naoise. Es que practicar el catolicismo era una ofensa en un estado protestante. “Algunas de las partes más disparatadas son reales”, aseguró el músico.

“Nos contactó Rich, él vino a uno de nuestros conciertos y fue un poco idea suya. Básicamente vino a nosotros y pensó que había una gran historia ahí. Pero nosotros solo llevábamos dos años como banda y nos propusieron hacer una película. Así que fuimos muy escépticos. A Rich le intrigaba el mundo que creamos con nuestra música y pensó que había una historia ahí. Una historia sobre la cultura juvenil, el idioma y la revitalización lingüística, etcétera. Así que nos llevó unos años, porque era 2019 y después llegó el COVID”, detalló Naoise Ó Cairealláin.

“Al final, aunque él era inglés, nos llevamos bien. Algunos ingleses están bien. Algunos son agradables”, bromeó. “Él tomó nuestra idea y la plasmó de una manera que fuera, digerible para una película. Tomó el concepto que teníamos y, bueno, básicamente lo trabajó, y después trabajamos juntos”.

Feniano

Kneecap tiene un EP llamado 3cag, un LP de 2024 llamado Fine Art y este año lanzaron Fenian que también implica toda una toma de posición. “Siempre nos interesa la política del lenguaje o cómo el lenguaje se usa intencionalmente para una agenda o una ideología. Y también lo vemos con Palestina. El lenguaje que usan justifica la opresión”, explicó Moglai Bap.

Feniano es un término que se usaba de forma despectiva. “Era una manera de decir que eras atrasado, perezoso, un animal, un salvaje. Y en Palestina, a los palestinos se los describe como subhumanos, etcétera, porque eso justifica la opresión de esas personas. Y si los matan o si pasan cosas así, a la gente no le importa tanto porque el lenguaje fue coreografiado para que a la gente le importe menos. Eso es Fenian. Se trataba de recuperar esa palabra que viene de antiguas historias mitológicas irlandesas, de guerreros y fuertes personajes irlandeses. Así que esto es una forma de recuperar la palabra y de recuperar nuestra cultura y nuestro idioma”.

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Como ellos hay ejemplos previos y contemporáneos en el arte que buscan multiplicar su voz. “Están Brendan Behan o Flann O'Brien, como escritores irlandeses famosos. Pero también Fontaines tuvieron un papel importante porque empezaron más o menos al mismo tiempo que nosotros, pero estaban por delante de nosotros en cuanto a su desarrollo, y nos inspiraron. Y todavía hoy nos inspira porque están abriendo caminos nuevos constantemente y gente como Sinéad, Sinéad O’Connor”, destacó.

“Creo que todos son buenos ejemplos de cómo el arte y la política, y la música y la política, están conectados. Y creo que en Irlanda vas a encontrar muy a menudo que no separamos la música de la política, porque cuando sos un país colonial o poscolonial, quienes escriben los libros, cuando se escriben los libros de historia, cuentan la historia colonial. Pero la gente es la que lleva las canciones; la gente común lleva la política y la historia en las canciones y el folclore”.

—En la canción “Palestine”, dicen: “No vamos a parar hasta que todos sean libres”. ¿Qué querés decir sobre eso?

—Creo que todo está conectado. Todas las luchas por la liberación. En Belfast, si mirás las pinturas de las paredes, tenemos pinturas de Nelson Mandela, de Angela Davis, de Leonard Peltier, el nativo americano. Tenemos todas estas causas diferentes porque vemos que todo está interconectado. Y creo que, ya sabés, mientras Palestina, o si estamos en Sudán o en el Congo, mientras se usen allí estos modos de opresión, también se usarán en Estados Unidos, por ejemplo. Los van a usar con el ICE. Los van a usar en todas partes. Así que creo que, si está ocurriendo en un lugar, eventualmente va a ocurrir en otro, ¿sabés? Por eso es importante alzar la voz, porque así se detiene esta tiranía y esta opresión.

Kneecap en Argentina

19 de octubre de 2026

C Art Media, Av. Corrientes 6271, CABA.



ML